Mumbai Shocker: मुंबई के गोरेगांव में 13 साल की बहादुर बेटी ने उजागर किया मां का काला सच, प्रेमी के लिए पति की हत्या की साजिश में गिरफ्तार

Mumbai Shocker: मुंबई के गोरेगांव के आरे कॉलोनी में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक 13 साल की बहादुर बेटी ने अपनी मां, राजश्री अहिरे (35), और उसके प्रेमी, चंद्रशेखर पडायची, द्वारा रची गई अपने पिता, भरत लक्ष्मण अहिरे (40), की हत्या की साजिश का खुलासा किया. बच्ची की गवाही ने पुलिस को इस जघन्य अपराध को सुलझाने में महत्वपूर्ण सुराग दिए हैं. जिस सुराग की मदद से पुलिस ने महिला को गिफ्तार कर लिया हैं. हालांकि उसका प्रेमी सहित एक अन्य आरोपी अभी फरार चल रहा हैं.

मामला क्या है?

पुलिस जांच के अनुसार, राजश्री का चंद्रशेखर के साथ अवैध संबंध था. जब भरत, जो पेशे से मेकअप आर्टिस्ट थे, ने इसका विरोध किया, तो राजश्री ने उन पर घरेलू हिंसा का झूठा आरोप लगाया. इसी बीच 15 जुलाई 2025 की रात करीब 10 बजे, भरत ने चंद्रशेखर को बात करने के लिए आरेय कॉलोनी के यूनिट नंबर 31, एकतानगर में एक सार्वजनिक शौचालय के पास बुलाया. चौंकाने वाली बात यह है कि राजश्री भी अपने पति के साथ वहां गई.

प्रेमी ने पति को लात घूसों से मारकर घायल कर दिया

वहां चंद्रशेखर और उसके साथी रंगा ने भरत पर बेरहमी से हमला किया. चंद्रशेखर ने भरत के सीने, पेट और शरीर के अन्य हिस्सों पर मुक्के मारे, जबकि रंगा ने उन्हें पीछे से पकड़ रखा था. इस दौरान राजश्री खामोश खड़ी रही और कोई हस्तक्षेप नहीं किया. स्थानीय लोगों के जमा होने पर दोनों हमलावर फरार हो गए.

बेटी ने देखी पूरी घटना

पुलिस को दी सुराग के अनुसार मृतक की 13 वर्षीय बेटी ने 20-30 मीटर की दूरी से यह हमला देखा. उसने पुलिस को बताया कि उसकी मां ने न केवल हमले को रोका नहीं, बल्कि घायल पिता को अस्पताल ले जाने के बजाय घर ले आई. तीन दिन तक बिना चिकित्सा सहायता के रखने के कारण भरत की हालत बिगड़ गई. जब उन्होंने खून की उल्टी शुरू की, तब बेटी ने रिश्तेदारों को सूचित किया. इसके बाद भरत की ननद ने घर पहुंचकर उन्हें मलाड पूर्व के पठानवाड़ी में एक सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल में भर्ती कराया. जहां पर भरत की तबियत बिगड़ने के बाद मौत हो गई.

झूठ और साजिश का खुलासा

राजश्री ने दावा किया कि भरत को बाइक दुर्घटना में चोटें आई थीं. डर के कारण भरत ने भी अस्पताल में यही बात दोहराई, जो मेडिको-लीगल केस (MLC) रिपोर्ट में दर्ज हुई। हालांकि, मेडिकल जांच और बेटी की गवाही ने इस कहानी में विरोधाभास उजागर किया, 30 जुलाई को भरत के बयान के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 115(2), 351(2), 117(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया. 5 अगस्त को भरत की मृत्यु के बाद हत्या की धारा जोड़ी गई.

महिला गिरफ्तार, प्रेमी समेत एक अन्य आरोपी फारर

बेटी ने बताया कि उसकी मां न केवल हमले की गवाह थी, बल्कि साजिश में सक्रिय रूप से शामिल थी पुलिस ने राजश्री को गिरफ्तार कर लिया, जबकि चंद्रशेखर और रंगा की तलाश जारी है.

पुलिस की कार्रवाई

वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रवींद्र पाटिल ने बताया, "राजश्री को गिरफ्तार कर लिया गया है, और हम अन्य दो आरोपियों की तलाश कर रहे हैं." पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू की है और फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है.