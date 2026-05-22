Mumbai Rains Update: आज रात से मुंबई और उपनगरों में बढ़ सकती है बारिश की गतिविधियां, उमस से मिलेगी राहत

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

मुंबई, 22 मई: मुंबई (Mumbai) और उसके आसपास के उपनगरों (Suburbs) में रहने वाले लोगों को जल्द ही भीषण उमस से राहत मिलने की उम्मीद है. ताजा मौसम पूर्वानुमानों (Weather Forecasts) के अनुसार, मुंबई महानगरीय क्षेत्र (MMR) में मौसमी परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं, जिससे आज (शुक्रवार) शाम या रात से बारिश की गतिविधियां तेजी पकड़ सकती हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) (IMD) ने संकेत दिया है कि दिनभर मौसम गर्म और उमस भरा बना रहेगा, लेकिन घाटों और उससे सटे इलाकों में नमी बढ़ने के कारण देर शाम या रात में बिखरी हुई बौछारें (Scattered Showers) पड़ सकती हैं. मौसम विश्लेषकों का मानना है कि पिछले 24 घंटों की तुलना में आज और कल (शनिवार) मुंबई के कई हिस्सों में रुक-रुक कर बारिश होने की प्रबल संभावना है. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today, May 22, 2026: दिल्ली समेत उत्तर भारत में भीषण लू का प्रकोप; मुंबई में उमस और दक्षिण के राज्यों में बारिश का अलर्ट

स्थानीय मौसम विशेषज्ञ ऋषिकेश आग्रे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर लिखा, 'मुंबई में आज शाम से बेहतर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. कल विकसित हुए बादल घाटों की तरफ बढ़े थे लेकिन टिक नहीं पाए। आज और कल एमएमआर के कई हिस्सों में बौछारें पड़ने के लिए परिस्थितियां काफी अनुकूल हैं. अपनी छतरियां तैयार रखें.'

तापमान में मामूली गिरावट, उमस बरकरार

शुक्रवार सुबह मुंबईकरों की आंखें साफ आसमान के साथ खुलीं. दिन के समय मौसम मुख्य रूप से गर्म और आर्द्र बना रहने का अनुमान है, जिसमें अधिकतम तापमान 34°C और न्यूनतम तापमान 27°C के आसपास रहने की संभावना है. सुबह के समय पारा 30°C के करीब दर्ज किया गया था. हालांकि, पिछले दिनों की तुलना में दिन के तापमान में आंशिक गिरावट देखी गई है, जो इस बात का संकेत है कि मौसम धीरे-धीरे बदलाव (Transition Phase) की ओर बढ़ रहा है. हवा में लगातार बढ़ रही नमी रात तक पानी बरसने का कारण बन सकती है. यह भी पढ़ें: Manali Weather Update: भारी गिरावट के साथ 7°C पहुंचा तापमान, बारिश और बर्फबारी को लेकर 'ऑरेंज अलर्ट' जारी

हवा की गुणवत्ता हुई बेहद साफ, एक्यूआई '29' दर्ज

मौसम में हो रहे इस बदलाव के बीच मुंबई की हवा की गुणवत्ता में अभूतपूर्व सुधार देखने को मिला है. शुक्रवार सुबह मुंबई का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) महज '29' दर्ज किया गया, जो इसे पूरी तरह से 'अच्छी' (Good) श्रेणी में रखता है.

नागरिक अधिकारियों ने वायु गुणवत्ता में आए इस सुधार का श्रेय बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) द्वारा निर्माण स्थलों पर धूल प्रदूषण के खिलाफ चलाई जा रही सख्त मुहिम को दिया है. पिछले कुछ महीनों में, पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 1,000 से अधिक निर्माण साइटों को 'स्टॉप-वर्क' (काम रोकने) के नोटिस जारी किए गए थे, जिनमें से केवल 117 को ही अनुपालन जांच के बाद काम दोबारा शुरू करने की अनुमति दी गई है.

विभिन्न इलाकों के AQI में बड़ा अंतर

भले ही शहर की समग्र वायु गुणवत्ता बेहतर हुई है, लेकिन मुंबई के अलग-अलग इलाकों (Neighbourhoods) के प्रदूषण स्तर में बड़ा अंतर देखा गया है. जहां एक ओर पूर्वी उपनगरों में प्रदूषण थोड़ा अधिक रहा, वहीं दक्षिण और पश्चिमी मुंबई की हवा बेहद साफ दर्ज की गई.

विभिन्न इलाकों का AQI स्तर:

अंधेरी: 8 (बेहद साफ)

8 (बेहद साफ) वर्ली: 10

10 गामदेवी: 13

13 कांदिवली ईस्ट: 15

15 चेम्बूर: 53 (मध्यम)

53 (मध्यम) पवई: 70 (मध्यम)

70 (मध्यम) घाटकोपर: 78 (मध्यम)

78 (मध्यम) कांजुरमार्ग: 88 (शहर में सबसे अधिक)

मौसम विभाग ने सलाह दी है कि शाम के समय अचानक आने वाली हल्की से मध्यम बारिश के दौरान कुछ इलाकों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं, इसलिए घर से बाहर निकलते समय सावधानी बरतें.