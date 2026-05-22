SRH vs RCB, IPL 2026 67th Match Scorecard: राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने रखा 256 रनों का टारगेट, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Sunrisers Hyderabad Cricket Team vs Royal Challengers Bengaluru Cricket Team, TATA Indian Premier League 2026 67th Match Scorecard Update: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का रोमांच जारी है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी जीतने के लिए जोर लगा रही हैं. इस सीजन का 67वां मुकाबला आज यानी 22 मई को सनराइजर्स हैदराबाद बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (SRH vs RCB) के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हैदराबाद (Hyderabad) के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम (Rajiv Gandhi International Stadium) में खेला जा रहा हैं. दोनों टीमें इस मुकाबले में जीत दर्ज कर प्लेऑफ से पहले अपनी तैयारियों को मजबूत करना चाहेंगी. इस सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद की कमान पैट कमिंस (Pat Cummins) के हाथों में है, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की अगुवाई रजत पाटीदार (Rajat Patidar) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: SRH vs RCB, IPL 2026 67th Match Stats And Preview: प्लेऑफ से पहले जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी आरसीबी, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अब तक आईपीएल के इतिहास में कुल 27 बार भिड़ंत देखने को मिली है. जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 14 मुकाबलों को अपने नाम करने में कामयाब रही है. वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 12 मैचों में जीत मिली है. एक मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकला था. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है. इस सीजन के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से हराया था.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम इस सीजन में शानदार फॉर्म में नजर आ रही है. विराट कोहली और जैकब बेथेल टीम को तेज शुरुआत दे सकते हैं. मिडिल ऑर्डर में जितेश शर्मा और टिम डेविड मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड टीम के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम घरेलू मैदान पर शानदार प्रदर्शन करना चाहेगी. ट्रेविस हेड और ईशान किशन से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं, हेनरिक क्लासेन और नितीश रेड्डी मध्यक्रम में अहम भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में पैट कमिंस और ईशान मलिंगा टीम के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं.

सनराइजर्स हैदराबाद क्रिकेट टीम बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Sunrisers Hyderabad Cricket Team vs Royal Challengers Bengaluru Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 45 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में चार विकेट खोकर 255 रन बनाए. सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से ईशान किशन ने सबसे ज्यादा 79 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान ईशान किशन ने महज 46 गेंदों पर आठ चौके और तीन छक्के लगाए. ईशान किशन के अलावा अभिषेक शर्मा ने 56 रन बनाए.

दूसरी तरफ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को रसिख सलाम दार ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से रसिख सलाम दार ने सबसे ज्यादा दो विकेट अपने नाम किए. रसिख सलाम दार के अलावा सुयश शर्मा और क्रुणाल पांड्या ने एक-एक विकेट चटकाए. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 256 रन बनाने हैं. दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर टूर्नामेंट में दो पॉइंट्स हासिल करना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी: 255/4, 20 ओवर (अभिषेक शर्मा 56 रन, ट्रैविस हेड 26 रन, ईशान किशन 79 रन, हेनरिक क्लासेन 51 रन और नितीश कुमार रेड्डी नाबाद 29 रन.)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की गेंदबाजी: (रसिख सलाम दार 2 विकेट, सुयश शर्मा 1 विकेट और क्रुणाल पांड्या 1 विकेट, विकेट).

नोट: सनराइजर्स हैदराबाद क्रिकेट टीम बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.