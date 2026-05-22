Mumbai Rains: मुंबई और उपनगरों के कई इलाकों में हुई प्री-मानसून बारिश, उमस भरी गर्मी से मिली राहत

मुंबई के कई इलाकों में हुई बारिश (Photo Credits: X)

मुंबई, 22 मई: मुंबई (Mumbai) और उसके आसपास के उपनगरों (Suburb) में रहने वाले लोगों को पिछले कई दिनों से जारी चिलचिलाती गर्मी और भारी उमस से आखिरकार राहत मिल गई है. मुंबई महानगरीय क्षेत्र (MMR) के कई इलाकों में शुक्रवार को गरज-चमक के साथ प्री-मानसून बारिश दर्ज की गई. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के अनुसार, अरब सागर से आ रही नमी और घाट क्षेत्रों में सक्रिय हुए बादलों के चलते मौसम ने अचानक करवट ली, जिसके बाद मुंबई के विभिन्न हिस्सों और तटीय बेल्ट में रुक-रुक कर बौछारें पड़ने लगीं. यह भी पढ़ें: Mumbai Rains Update: आज रात से मुंबई और उपनगरों में बढ़ सकती है बारिश की गतिविधियां, उमस से मिलेगी राहत

इन इलाकों में दर्ज की गई बारिश

मौसम विभाग और स्वतंत्र मौसम पर्यवेक्षकों के अनुसार, बारिश की शुरुआत दक्षिण मुंबई और पूर्वी उपनगरों के कुछ हिस्सों से हुई. इसके बाद बादल पश्चिमी उपनगरों की ओर बढ़े. मुख्य रूप से मुंबई और आसपास के कई उपनगरीय इलाकों में बारिश के साथ ही लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत जरूर महसूस हो रही है.

मुंबई की पहली बारिश के साथ गीली मिट्टी की महक

The smell of wet earth with the Mumbai’s first showers. Light rain in parts of Mumbai on Friday, with areas like Kanjurmarg, Mulund witnessing a brief drizzle — Richa Pinto (@richapintoi) May 22, 2026

मुंबई के मुलुंड इलाके में बिजली कड़कने के साथ बारिश

तापमान में गिरावट, लेकिन उमस का असर जारी

इस बारिश के कारण पिछले कुछ दिनों से ऊपर चल रहे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. शुक्रवार सुबह मुंबई का न्यूनतम तापमान 27°C और दिन का अधिकतम तापमान 34°C के आसपास बना हुआ था, लेकिन बारिश के बाद शाम को पारे में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी गई.

हालांकि, मौसम विज्ञानियों का कहना है कि मानसून के आगमन से पहले की इस बारिश के तुरंत बाद हवा में आर्द्रता (Relative Humidity) का स्तर बढ़ जाता है, जिससे बारिश थमने के बाद तटीय इलाकों में कुछ समय के लिए उमस का अहसास दोबारा बढ़ सकता है. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today, May 22, 2026: दिल्ली समेत उत्तर भारत में भीषण लू का प्रकोप; मुंबई में उमस और दक्षिण के राज्यों में बारिश का अलर्ट

आगामी 24 से 48 घंटों के लिए आईएमडी का अनुमान

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, वर्तमान मौसमी परिस्थितियां दर्शाती हैं कि मुंबई और कोंकण तट पर पश्चिमी हवाओं के साथ नमी का आना लगातार जारी है. अगले 24 से 48 घंटों यानी शनिवार और रविवार को भी मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और देर शाम या रात के समय गरज-चमक के साथ तेज बौछारें पड़ने की संभावना बनी हुई है. मछुआरों और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मौसम के अचानक बदलने की स्थिति में सतर्क रहने की सलाह दी गई है.