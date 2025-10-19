Mumbai: मुंबई पुलिस ने एक महीने में 1,464 चोरी के मोबाइल नागरिकों को लौटाए , कीमत आंकी गई 3 करोड़

मुंबई, 19 अक्टूबर : मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए बीते एक महीने में चोरी हुए 1,464 मोबाइल फोन और लाखों रुपए के कीमती गहने बरामद किए हैं. पुलिस ने ये सभी वस्तुएं उनके असली मालिकों को वापस सौंप दी हैं. इन बरामद मोबाइल फोन की कुल कीमत लगभग 3 करोड़ आंकी गई है, जबकि सोने-चांदी के गहनों की कीमत करीब 21.87 लाख है. यह सफलता डीसीपी जोन-3, जोन-4 और जोन-5 की पुलिस टीमों को मिली है. डीसीपी जोन-3 के अंतर्गत आने वाले इलाकों में कुल 356 मोबाइल फोन उनके मालिकों को लौटाए गए.

इनमें ताड़देव पुलिस स्टेशन से 62 मोबाइल, नागपाड़ा पुलिस स्टेशन से 80 मोबाइल, अगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन से 48 मोबाइल, भायखला पुलिस स्टेशन से 61 मोबाइल, वर्ली पुलिस स्टेशन से 55 मोबाइल और एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन से 50 मोबाइल शामिल हैं. इन सभी पुलिस टीमों ने चोरी की वारदातों को सुलझाने के लिए आधुनिक तकनीक और मोबाइल ट्रैकिंग सिस्टम की मदद ली, जिससे सैकड़ों नागरिकों को उनका मोबाइल वापस मिल सका. डीसीपी जोन-4 में पुलिस ने कुल 448 मोबाइल फोन बरामद कर नागरिकों को लौटाए. यह भी पढ़ें : Jammu and Kashmir: कलमीकिया प्रमुख के साथ के एलजी की बैठक, भारत-रूस के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक संबंधों पर चर्चा

इनमें भायखला (भोईवाड़ा) पुलिस स्टेशन से 72 मोबाइल, कलाचौकी पुलिस स्टेशन से 48 मोबाइल, माटुंगा पुलिस स्टेशन से 79 मोबाइल, आरएके मार्ग पुलिस स्टेशन से 58 मोबाइल, सियॉन पुलिस स्टेशन से 69 मोबाइल, अंतोप हिल पुलिस स्टेशन से 61 मोबाइल और वडाला टीटी पुलिस स्टेशन से 61 मोबाइल शामिल हैं. इस जोन के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि चोरी के मामलों में ज्यादातर मोबाइल ट्रांजिट में या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचे जाने से पहले ही ट्रेस कर लिए गए. डीसीपी जोन-5 की टीम ने सबसे अधिक 660 मोबाइल फोन बरामद किए और उन्हें नागरिकों को वापस सौंप दिए.

इनमें दादर पुलिस स्टेशन से 138 मोबाइल, शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन से 113 मोबाइल, माहीम पुलिस स्टेशन से 88 मोबाइल, शाहू नगर पुलिस स्टेशन से 70 मोबाइल, कुर्ला पुलिस स्टेशन से 108 मोबाइल, वीबी नगर पुलिस स्टेशन से 46 मोबाइल और धारावी पुलिस स्टेशन से 97 मोबाइल फोन शामिल हैं. अधिकारियों का कहना है कि आने वाले महीनों में इस अभियान को और तेज किया जाएगा ताकि शहर से चोरी की घटनाओं को जड़ से खत्म किया जा सके.