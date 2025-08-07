Mumbai Murder News: कुर्ला LTT के पास 18 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या, वजह जानकर रह जाएंगे दंग!

Mumbai Murder News: मुंबई के कुर्ला स्थित लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) के पास एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक 18 वर्षीय युवक की क्रूरता से चाकू मारकर हत्या कर दी गई. यह हत्या कथित तौर पर उस समय हुई जब युवक ने पहले दो लोगों को एक ऑटो-रिक्शा में एक लड़की के साथ अश्लील हरकत करते हुए देखकर उन्हें थप्पड़ मारा था. वारदात के बाद मृतक की पहचान खुशाल उर्फ जय गणेश शिंदे के रूप में हुई है.
मामले में 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज
तिलक नगर पुलिस ने दीपेश उर्फ दीप्या संदीप भोसले, सुमित अनिल सोनवणे और बटर उर्फ कार्तिक वाघमारे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है और जांच कर रही है. यह भी पढ़े: Mumbai Murder Case: गोवंडी इलाके में नाबालिग की हत्या मामले में 19 साल का दोस्त गिरफ्तार
पूरा मामला
मृतक के दोस्त समाधान रमेश सोनवणे (18) की शिकायत के अनुसार, 30 जुलाई को दीप्या और सुमित शेल कॉलोनी में एक रिक्शा में उसकी एक महिला मित्र से अश्लील हरकत करते पकड़े गए थे. स्थानीय लोगों और खुशाल ने उन्हें थप्पड़ मारा, जिससे दीप्या गुस्से में आ गया.
6 अगस्त को खुशाल की हत्या
जानकारी के अनुसार 6 अगस्त को तड़के 3 बजे, खुशाल और समाधान LTT के पास चाय की दुकान तलाश रहे थे. दीपेश और उसके साथियों ने खुशाल को रोका और पुराने विवाद को लेकर लात-घूंसे मारे। दीप्या ने चाकू से खुशाल के सीने में वार किया। स्थानीय लोग उसे राजावाड़ी अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित किया गया.
मामले में पुलिस जांच जारी
तिलक नगर पुलिस ने खुशाल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू की. समाधान की शिकायत के आधार पर, पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है और आगे की जांच कर रही है.