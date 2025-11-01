Mumbai: मुंबई पुलिस ने एमवीए की रैली को नहीं दी अनुमति, वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाने वाले थे

मुंबई पुलिस/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

मुंबई, 1 नवंबर : मुंबई पुलिस ने महाविकास अघाड़ी (MVA) की प्रस्तावित रैली को अनुमति देने से इनकार कर दिया है. यह रैली शनिवार दोपहर में मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आयोजित की जानी थी, जिसमें शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे, एनसीपी (शरद पवार) अध्यक्ष शरद पवार और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे शामिल होने वाले थे.

पुलिस के मुताबिक, रैली के लिए कोई लिखित अनुमति नहीं दी गई है. अगर बिना अनुमति के मार्च या सभा निकाली गई, तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का कहना है कि शहर में सुरक्षा व्यवस्था, यातायात और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है. हम नहीं चाहते हैं कि इस रैली की वजह से किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति पैदा हो. इसी को देखते हुए यह फैसला किया गया है. यह भी पढ़ें : Mumbai: स्पैनिश सिंगर एनरिक इग्लेसियस के कॉन्सर्ट में 80 से ज्यादा मोबाइल चोरी, केस दर्ज

महाविकास अघाड़ी ने दावा किया था कि मुंबई और ठाणे की मतदाता सूची में हजारों नाम गायब हैं या फर्जी तरीके से जोड़े गए हैं. इसी मुद्दे पर ध्यान खींचने के लिए दोपहर दो बजे शिवाजी पार्क से आजाद मैदान तक पैदल मार्च निकालने की योजना थी. आयोजकों ने अनुमति के लिए आवेदन दिया था, लेकिन पुलिस ने इसे खारिज कर दिया. पुलिस के मुताबिक, रैली में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की आशंका थी, जिससे मुख्य सड़कों पर जाम और सुरक्षा जोखिम बढ़ सकता था. इसके अलावा, शहर में पहले से चल रहे निर्माण कार्य और अन्य कार्यक्रमों को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना मुश्किल होता.

जानकारी के मुताबिक, शहर में आज सामान्य यातायात व्यवस्था बनी रहेगी और पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त जवान तैनात कर दिए हैं. मतदाता सूची विवाद पर निर्वाचन आयोग भी जांच कर रहा है, जिसकी रिपोर्ट जल्द आने की उम्मीद है.