Mumbai Metro Line 5A Update: महाराष्ट्र सरकार का तोहफा, मेट्रो लाइन 5A को मंजूरी, ठाणे-कल्याण मेट्रो का उल्हासनगर तक होगा विस्तार

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Mumbai Metro Line 5A Update: महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई महानगरीय क्षेत्र (MMR) में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए मेट्रो लाइन 5 के बड़े विस्तार और पुनर्रचना को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बुनियादी ढांचा समिति की बैठक में 18,130 करोड़ रुपये की संशोधित योजना को पारित किया गया. अब इस परियोजना में 'लाइन 5A' को शामिल किया गया है, जिससे ठाणे के कपूरबावड़ी से भिवंडी और कल्याण होते हुए उल्हासनगर तक 34.2 किमी लंबा नेटवर्क तैयार होगा.

शहरी बाधाओं के लिए इंजीनियरिंग समाधान

भिवंडी-कल्याण जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में निर्माण की चुनौतियों को देखते हुए परियोजना के डिजाइन में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. पहले यह पूरा कॉरिडोर 'एलिवेटेड' (ऊपर बना हुआ) प्रस्तावित था, लेकिन अब धमनकर नाका से टेमघर के बीच का हिस्सा भूमिगत (Underground) बनाया जाएगा. इस फैसले से भिवंडी बाईपास फ्लाईओवर को गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी और निर्माण के दौरान यातायात बाधित होने से बचेगा. यह भी पढ़े: Mumbai Metro Line 9 Update: मीरा-भयंदर के निवासियों के लिए मेट्रो सेवा का इंतजार बढ़ा, लाइन 9 और 2B का उद्घाटन टला; आज से शुरू होने वाली थी सेवा

इसके अतिरिक्त, रंजनोली जंक्शन से दुर्गाडी के बीच एक 'डबल-डेकर' संरचना पेश की जाएगी. इस डिजाइन के तहत मेट्रो लाइन एक नए फ्लाईओवर के ठीक ऊपर चलेगी, जिससे व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्रों में सीमित सड़क स्थान का कुशल उपयोग हो सकेगा.

विस्तारित नेटवर्क और बढ़ी हुई कनेक्टिविटी

शुरुआत में यह लिंक 24.9 किमी लंबा प्रस्तावित था, जो अब बढ़कर 34.2 किमी हो गया है, जिसमें कुल 19 स्टेशन होंगे. नई जोड़ी गई 'लाइन 5A' दुर्गाडी से विभाजित होकर कल्याण जंक्शन और उल्हासनगर की ओर जाएगी. यह विस्तार रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कल्याण में मध्य रेलवे के साथ सीधा इंटरचेंज प्रदान करेगा और भविष्य में अंबरनाथ और बदलापुर तक कनेक्टिविटी का आधार बनेगा.

परियोजना के चरण और समयसीमा

मेट्रो लाइन 5 का काम तीन अलग-अलग चरणों में किया जा रहा है:

चरण 1 (ठाणे से भिवंडी): 11.9 किमी का यह एलिवेटेड हिस्सा लगभग 96% पूरा हो चुका है. अधिकारियों को उम्मीद है कि बालकुम और अंजुर फाटा जैसे स्टेशनों वाला यह खंड 2026 के अंत तक जनता के लिए खोल दिया जाएगा.

चरण 2 (भिवंडी से कल्याण): इस 10.48 किमी के हिस्से (भूमिगत खंड सहित) को काम शुरू होने के बाद पूरा होने में पांच साल लगने का अनुमान है.

चरण 3 (लाइन 5A): उल्हासनगर तक जाने वाला यह 11.83 किमी का नया विस्तार वर्तमान में निर्माण-पूर्व चरण में है, जिसे पूरा करने के लिए साढ़े तीन साल की समयसीमा तय की गई है.

क्षेत्रीय प्रभाव और चुनौतियां

भिवंडी और कल्याण के निवासियों के लिए, जो लंबे समय से भीड़भाड़ वाली उपनगरीय ट्रेनों और जाम वाले राजमार्गों पर निर्भर रहे हैं, यह मेट्रो एक भरोसेमंद विकल्प पेश करेगी. हालांकि, बुनियादी ढांचा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस लाइन की सफलता 'लास्ट-माइल' कनेक्टिविटी पर निर्भर करेगी. कल्याण जंक्शन जैसे प्रमुख केंद्रों पर यात्रियों को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के लिए अधिक पैदल चलना पड़ सकता है, जिसे दूर करने के लिए बेहतर एकीकरण की आवश्यकता होगी.