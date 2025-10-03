मुंबई मेट्रो लाइन-3 में सांताक्रूज के पास स्पार्क से मची अफरा-तफरी, बड़ी दुर्घटना टली | Video
Mumbai Metro Aqua Line-3 Disruption | X

मुंबई में शुक्रवार दोपहर (3 अक्टूबर) को मेट्रो लाइन-3 (Aqua Line) पर एक बड़ी घटना होते-होते बच गई. जानकारी के अनुसार, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट (T2) से अचर्य आत्रे चौक, वर्ली की ओर जा रही एक भूमिगत मेट्रो ट्रेन में अचानक इलेक्ट्रिकल स्पार्क हुआ. ट्रेन जैसे ही सांताक्रुज स्टेशन के पास पहुंची, तकनीकी गड़बड़ी सामने आई और सभी यात्रियों को तुरंत ट्रेन से उतारकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

मुंबई मेट्रो प्रशासन के अनुसार, दोपहर 2:44 बजे ट्रेन में यह तकनीकी खराबी सामने आई. एहतियात के तौर पर ट्रेन को खाली कर दिया गया और यात्रियों को दूसरी मेट्रो में बैठाया गया. बाद में ट्रेन को विस्तृत जांच के लिए BKC लूपलाइन पर ले जाया गया. हालांकि, राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई यात्री घायल नहीं हुआ.

तकनीकी जांच जारी

प्रशासन का कहना है कि प्रारंभिक जांच में तकनीकी गड़बड़ी या वायरिंग की खराबी की आशंका जताई जा रही है. फिलहाल, तकनीकी विशेषज्ञों की टीम जांच कर रही है और असली कारण रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा. इस बीच, अन्य सभी मेट्रो सेवाएं समय पर चल रही थीं.

मेट्रो ट्रेन में इलेक्ट्रिकल स्पार्क से अफरा तफरी

यात्रियों की प्रतिक्रिया

घटना के समय ट्रेन में मौजूद यात्रियों ने बताया कि शुरुआत में थोड़ी अफरा-तफरी जरूर हुई, लेकिन प्रशासन ने तेजी से स्थिति संभाल ली. यात्री सुरक्षित निकलने पर राहत महसूस कर रहे हैं. हालांकि कुछ यात्रियों ने इस घटना को लेकर चिंता भी जताई और कहा कि भूमिगत यात्रा में सुरक्षा सबसे अहम है.

मेट्रो लाइन-3

मुंबई मेट्रो-3 कॉरिडोर पूरी तरह भूमिगत है और इसमें कफ परेड, विद्यान भवन, चर्चगेट, दादर, धारावी, BKC, सांताक्रुज़ से लेकर आरे कॉलोनी तक कुल 36 किलोमीटर लंबा मार्ग शामिल है. यह मार्ग यात्रियों को शहर के महत्वपूर्ण व्यापारिक, आवासीय और विरासत क्षेत्रों से तेज़ी से जोड़ने में मदद करता है. इससे उपनगरीय इलाकों और साउथ मुंबई के बीच सफर का समय काफी कम हो गया है.

मुंबई मेट्रो प्रशासन ने बयान जारी कर कहा, “हम यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद जताते हैं और उनके सहयोग के लिए आभारी हैं. यात्रियों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है और इसके लिए सभी प्रोटोकॉल का पालन किया गया.”