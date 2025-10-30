Mumbai Horror: शख्स ने 17 मासूम बच्चों को बनाया बंधक, पुलिस ने सूझबूझ से किया रेस्क्यू, आरोपी गिरफ्तार

Man Holds 17 Children Hostage | X

मुंबई के पवई (Powai) इलाके में एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया जब एक व्यक्ति ने 17 बच्चों को बंधक बना लिया. पुलिस और स्पेशल टीमों ने समय रहते बचाव अभियान चला कर बच्चे सुरक्षित निकाल लिए और संदिग्ध को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया. इस शख्स ने घटना से पहले एक वीडियो मैसेज जारी किया जिसमें उसने खुद को राहत आर्या (Rohit Arya) बताकर कहा कि वह आत्महत्या करने के बजाय बच्चों को बंधक बनाकर कुछ नैतिक और तार्किक सवाल उठाना चाहता है. वीडियो में उसने स्पष्ट किया कि वह पैसे नहीं मांग रहा और आतंकवादी नहीं है, पर उसने यह भी धमकी दी कि किसी गलती की स्थित में वह उस जगह पर आग लगा देगा इसलिए लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए.

पुलिस की त्वरित कार्रवाई और बचाव ऑपरेशन

वीडियो वायरल होते ही स्थानीय पुलिस हरकत में आ गई. योजनाबद्ध तरीके से चलाए गए ऑपरेशन के जरिए सब बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. अधिकारियों ने बताया कि घटना स्थल पर पहुंचकर वारदात को नियंत्रित किया गया और संदिग्ध को उसी जगह पर गिरफ्तार कर लिया गया. बचाव में लोकल पुलिस के साथ-साथ बने-बनाए आपात दल तकनीकी सपोर्ट के साथ मौजूद रहे.

शख्स का Video

#BREAKING | Children taken hostage in Mumbai's RA Studio building in Powai. Cops in talk with suspect. More details awaited. pic.twitter.com/lIKxQr33ZU — Harsh Trivedi (@harshtrivediii) October 30, 2025

बच्चों की सेहत और परिवारीजन की प्रतिक्रिया

बचाए गए बच्चों को प्राथमिक तौर पर मेडिकल जांच व मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए भेजा गया. इस पर अभिभावकों ने तुरंत पुलिस की कार्रवाई की तारीफ की और बच्चों के सुरक्षित मिलने पर आभार व्यक्त किया.

पुलिस ने संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है और उन पर बंधक बनाने, धमकी देने और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े अपराधों के आरोप लगाये जा रहे हैं. फोरेंसिक जांच, वीडियो के स्रोत की पुष्टि और किसी भी सहयोगी की तलाश को प्राथमिकता दी जा रही है. पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा रखें.