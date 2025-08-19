Mumbai Heavy Rain: मुंबई में बारिश से बुरे हाल, BMC ने घोषित की छुट्टी, निजी कार्यालयों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह

मुंबई, 19 अगस्त : मुंबई में भारी बारिश के मद्देनजर बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने घोषणा की है कि मुंबई शहर और उपनगरों में स्थित सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे. भारी बारिश के कारण बीएमसी ने कर्मचारियों को 'वर्क फ्रॉम होम' की सलाह दी है.
भारतीय मौसम विभाग ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र (मुंबई शहर और उपनगर) के लिए भारी वर्षा को लेकर 'रेड अलर्ट' जारी किया है. एक बयान में कहा गया, "वर्तमान में मुंबई में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है. इस स्थिति को देखते हुए, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के रूप में कार्य करते हुए बीएमसी ने आवश्यक सेवाओं को छोड़कर क्षेत्र के सभी सरकारी, अर्ध-सरकारी और बीएमसी कार्यालयों में मंगलवार को अवकाश घोषित किया है. बीएमसी ने मुंबई महानगरीय क्षेत्र के सभी निजी कार्यालयों और प्रतिष्ठानों से अपील की है कि वे अपने कर्मचारियों को तत्काल 'वर्क-फ्रॉम-होम' की सुविधा दें और कार्य की प्रकृति के अनुसार अनावश्यक यात्रा से बचने के निर्देश जारी करें. यह भी पढ़ें : Mumbai High Tide And Rain Today: मुंबई में भारी बारिश और हाई टाइड का कहर, रेड अलर्ट जारी, जनजीवन अस्त-व्यस्त
इसी तरह, नवी मुंबई पुलिस कमिश्नर ने लोगों से भारी बारिश की संभावना के चलते सुरक्षा दिशा-निर्देशों का पालन करने और जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है. पुलिस कमिश्नर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "सुप्रभात मुंबई! चूंकि मंगलवार को भारी बारिश की चेतावनी है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी सुरक्षा नियमों का पालन कर रहे होंगे. सिर्फ जरूरी होने पर ही बाहर जाएं, उच्च ज्वार के दौरान समुद्र तट पर जाने से बचें और याद रखें कि हम किसी भी आपात स्थिति में आपकी मदद के लिए मौजूद हैं. निजी कंपनियों से अनुरोध है कि वे ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को 'वर्क फ्रॉम होम' करने की सुविधा दें. अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें."
महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ के कारण अब तक कम से कम 8 लोगों की मौत हो चुकी है. रविवार और सोमवार को राज्य के सभी हिस्सों में बारिश हुई और अगले दो दिनों तक मुंबई में भी इसी तीव्रता से बारिश जारी रहेगी. मौसम विभाग ने 21 अगस्त तक भारी बारिश की भविष्यवाणी की है. मौसम विभाग ने मंगलवार को मुंबई, ठाणे और पालघर जिलों में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और लोगों से अपील की है कि वे ज़रूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलें.