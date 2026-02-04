VIDEO: मुंबई के लोअर परेल ब्रिज पर हादसा, टेम्पो की टक्कर के बाद 30 फीट नीचे गिरा पुलिस वाला; गंभीर रूप से घायल

(Photo credits File)

Mumbai Cop Injured: मुंबई के व्यस्त लोअर परेल इलाके में मंगलवार शाम एक दिल दहला देने वाली दुर्घटना हुई. सेनापति बापत मार्ग पर स्थित दत्ता नलावड़े ब्रिज (लोअर परेल फ्लाईओवर) पर एक अनियंत्रित पिकअप टेम्पो ने पुलिस कांस्टेबल अंकित सुर्वे की मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि कांस्टेबल सुर्वे अपना संतुलन खो बैठे और सीधे ब्रिज से लगभग 25 से 30 फीट नीचे जा गिरे. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हादसे की भयावहता साफ देखी जा सकती है.

कैसे हुआ यह हादसा?

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह घटना मंगलवार शाम करीब 5:00 से 6:25 बजे के बीच हुई. बांद्रा पुलिस स्टेशन में तैनात 38 वर्षीय कांस्टेबल अंकित सुर्वे अपनी मोटरसाइकिल (MH-14-MB-3799) से जा रहे थे. तभी सामने से आ रहे एक पिकअप टेम्पो (MH-03-EG-4397) में अचानक तकनीकी खराबी आई और चालक ने वाहन को अचानक सड़क के बीच में मोड़ दिया. अनियंत्रित टेम्पो सीधे सुर्वे की बाइक से टकरा गया, जिससे वे उछलकर सीधे पुल के नीचे सड़क पर गिर गए. यह भी पढ़े: Mumbai Road Accident: जोगेश्वरी-विक्रोली लिंक रोड पर गड्ढे ने ली शख्स की जान, स्कूटर से गिरने के बाद डंपर ने कुचला

लोअर परेल ब्रिज पर हादसा

#MumbaiAccident | Police Constable Injured After Being Knocked Off Lower Parel Bridge In Collision With Tempo#Mumbai | #MumbaiNews | #FPJ pic.twitter.com/n5Uib0nVmS — Free Press Journal (@fpjindia) February 4, 2026

घायल कांस्टेबल की स्थिति

हादसे के तुरंत बाद स्थानीय निवासियों और राहगीरों ने मदद के लिए दौड़ लगाई. गंभीर रूप से घायल अंकित सुर्वे को तत्काल केईएम (KEM) अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए वोकहार्ट अस्पताल शिफ्ट किया गया. डॉक्टरों के अनुसार, उनके शरीर में कई फ्रैक्चर आए हैं और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. हालांकि, कुछ रिपोर्टों में उन्हें खतरे से बाहर भी बताया जा रहा है, लेकिन वे विशेषज्ञों की निगरानी में हैं.

सलमान की सुरक्षा ड्यूटी से लौट रहा था पुलिस वाला

बताया जा रहा है कि कांस्टेबल अंकित सुर्वे बांद्रा पश्चिम स्थित अभिनेता सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सुरक्षा ड्यूटी (नाकाबंदी) पर तैनात थे. उनकी पत्नी की तबीयत खराब होने के कारण वे ड्यूटी से थोड़ा जल्दी निकलकर घर की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में यह हादसा हो गया.

पुलिस की कार्रवाई और जांच

यह दुर्घटना एन. एम. जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुई है. पुलिस ने इस मामले में एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली है और टेम्पो चालक को हिरासत में ले लिया है. चालक के बयान और वाहन की तकनीकी जांच की जा रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि हादसा वास्तव में तकनीकी खराबी के कारण हुआ या इसमें चालक की लापरवाही थी.