Kerala Horror: मर गई मां की ममता! पैंट में टॉयलेट करने पर 4 साल के बेटे को गर्म करछुल से जलाया, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Mother Arrested for Burning Son in Kerala: केरल के अलप्पुझा जिले (Alappuzha district) से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां कायमकुलम इलाके (Kayamkulam Crime News) में एक महिला को अपने ही बेटे को जलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी मां ने 22 सितंबर को अपने साढ़े चार साल के बेटे के नितंबों और पैरों को गर्म लोहे की छड़ से जला दिया. समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक, जब उसके बेटे ने पैंट में ही शौच कर दिया, तो महिला आगबबूला हो गई. गुस्से में आकर उसने उसे सजा देने के लिए यह खौफनाक कदम उठाया. बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी चीखें सुनकर पड़ोसी दंग रह गए.

आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज

घटना के बाद, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसी दिन आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया. कनककुन्नू पुलिस स्टेशन (Kanakakunnu Police Station) में एफआईआर दर्ज की गई. पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया.

मासूम का अस्पताल में इलाज जारी

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act) और भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. बच्चा फिलहाल अस्पताल में भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है. पुलिस टीमें लगातार उसके स्वास्थ्य पर नजर रख रही हैं.

बच्चों के साथ ऐसी क्रूरता अस्वीकार्य

इस घटना ने न सिर्फ पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है, बल्कि समाज के लिए एक कड़ी चेतावनी भी है कि बच्चों के साथ ऐसी क्रूरता अस्वीकार्य है. पुलिस (Kerala Police) ने साफ तौर पर कहा है कि बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों से समझौता करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी.