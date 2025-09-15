Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्र में फिर सक्रिय हुआ मानसून, मुंबई सहित कई जिलों में बारिश जारी; जानें आज प्रदेश का कैसा रहेगा मौसम

Representational Image | PTI

Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्र में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है, जिसके चलते मुंबई सहित राज्य के कई जिलों में बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है. रविवार, 14 सितंबर से मुंबई (Mumbai) में मूसलाधार बारिश हो रही है, जो आज सोमवार, 15 सितंबर 2025 को भी जारी है. रात से ही मुंबई में तेज़ बारिश का सिलसिला बना हुआ है, जिसका असर ठाणे, पालघर, नवी मुंबई और रायगढ़ जैसे आसपास के जिलों में भी देखा जा रहा है. इन क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं और रुक-रुक कर बारिश हो रही है.

विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में भी बारिश जारी

राज्य के अन्य हिस्सों, विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में भी बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, अगले दो से तीन दिनों तक महाराष्ट्र में मौसम इसी तरह का बना रह सकता है. यह भी पढ़े: Maharashtra Weather Alert: महाराष्ट्र में तेज बारिश के साथ चलेगी हवाएं, 24 घंटे में जमकर बरसेंगे बादल, 19 जिलों को IMD ने दिया अलर्ट

आईएमडी का पूर्वानुमान

आईएमडी के मुताबिक, मुंबई में आज, 15 सितंबर को भी रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना है. हालांकि, शहर के लिए किसी विशेष "भारी बारिश" का अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी गई है.

कोंकण-मराठवाड़ा में ऑरेंज अलर्ट

कोंकण और मराठवाड़ा के कुछ जिलों में शनिवार से सोमवार (13 से 15 सितंबर) के बीच मूसलाधार बारिश की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन इलाकों में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है.

प्रशासन की अपील

मुंबई और आसपास के जिलों में लगातार हो रही बारिश के कारण कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि यदि भारी बारिश होता है तो लोग सतर्क रहें और अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचें