Who is Monica Kapoor? 25 साल से फरार मोनिका कपूर को अमेरिका से भारत लाई CBI, जानें किस गुनाह में हुई गिरफ्तारी

Fugitive Monika Kapoor Extradited From USA by CBI: भारत की जांच एजेंसी CBI को एक बड़ी कामयाबी मिली है. CBI ने 25 साल से फरार चल रही एक आर्थिक अपराधी मोनिका कपूर (Monica Kapoor) को अमेरिका में हिरासत में ले लिया है. CBI की एक टीम मोनिका को लेकर भारत के लिए रवाना हो चुकी है और उम्मीद है कि वे आज रात (9 जुलाई) को भारत पहुंच जाएंगे.

मोनिका कपूर पर अपने दो भाइयों के साथ मिलकर एक बड़ी धोखाधड़ी करने का आरोप है. यह मामला 1999 का है.

जब यह मामला सामने आया तो मोनिका कपूर 1999 में ही भारत से अमेरिका भाग गई थी.

Monika Kapoor (extreme left), a fugitive for 25 years, successfully extradited from the USA by the CBI. A team of CBI officials took her into custody in the USA. They are bringing her back to India on an American Airlines flight.

(Source: Third Party) pic.twitter.com/qXAjkLrq8G

