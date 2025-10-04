Karnataka Shocker: कर्नाटक में चमत्कारिक प्रसव! नवजात बच्चे के पेट में दिखा एक और बच्चा, डॉक्टर्स भी हुए हैरान-परेशान

Karnataka Rare Baby Birth (Representational Image | Pixabay)

Karnataka Rare Baby Birth: कर्नाटक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (KMC RI) के डॉक्टरों ने हाल ही में एक दुर्लभ ऑपरेशन किया, जिसने सभी को हैरान कर दिया. एक महिला ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जिसके गर्भ में एक और अधूरा भ्रूण पाया गया. इसे चिकित्सा की भाषा में 'फीटस इन फीटू (Foetus in Foetu)' कहा जाता है और इसे एक अत्यंत दुर्लभ घटना माना जाता है. डॉक्टर्स ने बताया कि प्रसव 23 सितंबर को हुआ. कर्नाटक के कुंडागोल तालुक (Kundagol Taluk, Karnataka) की रहने वाली महिला ने अपनी गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच करवाई थी.

प्रसव पूरी तरह से सामान्य था और मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं.

MRI Scan में नवजात के शरीर में दिखा भ्रूण

डॉक्टर्स के मुताबिक, बच्चे का पिता जुड़वां बच्चों में से एक है, लेकिन परिवार में ऐसी किसी भी स्वास्थ्य समस्या का इतिहास नहीं था. यह मामला 'रेयर ऑफ द रेयरेस्ट (Rare of the rarest)' श्रेणी में आता है. एमआरआई स्कैन (MRI Scan) में नवजात के शरीर में एक और भ्रूण के लक्षण दिखाई दिए, जिसमें रीढ़ की हड्डी जैसी संरचनाएं विकसित हो रही थीं.

पैरेंट की सहमति के बाद होगी भ्रूण की सर्जरी

डॉक्टरों ने बताया कि यह भ्रूण पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है और इसमें कुछ हड्डियां, जैसे खोपड़ी और रीढ़ की प्रारंभिक संरचना मौजूद हैं. इसे एक परजीवी जुड़वां (Parasitic Twin) माना जा सकता है, जो मां के शरीर में विकसित होता है. उन्होंने कहा कि आगे की जांच की जाएगी और माता-पिता की सहमति मिलने पर भ्रूण की सर्जरी (Fetal Surgery) भी की जा सकती है.