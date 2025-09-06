तेलंगाना में 12,000 करोड़ की ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़, मीरा रोड पुलिस की बड़ी कार्रवाई में 13 गिरफ्तार

(Photo : AI)

Telangana Drug Bust: महाराष्ट्र की मीरा रोड पुलिस (Mira Road Police) ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए तेलंगाना में चल रही एक ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है. इस फैक्ट्री में लगभग 12,000 करोड़ रुपये की MD ड्रग्स (मेफेड्रोन) बनाई जा रही थी. पुलिस ने इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया है. यह हाल के सालों में देश में ड्रग्स के खिलाफ हुई सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक है.

छोटी सी कड़ी से हुआ इतना बड़ा खुलासा

इस पूरे मामले की शुरुआत बहुत छोटे स्तर पर हुई थी. पुलिस ने सबसे पहले सिर्फ कुछ ग्राम MD ड्रग्स के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा था. जब उससे पूछताछ की गई, तो एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती चली गईं. जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ी, पुलिस को एक बड़े अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स गिरोह के बारे में पता चला. इसी जांच की राह पुलिस को तेलंगाना की उस फैक्ट्री तक ले गई, जहां यह गोरखधंधा चल रहा था.

फैक्ट्री में क्या मिला?

जब पुलिस ने तेलंगाना की फैक्ट्री पर छापा मारा, तो वहां का मंजर देखकर सब हैरान रह गए. फैक्ट्री से लगभग 32,000 लीटर कच्चा माल बरामद हुआ, जिससे MD ड्रग्स तैयार की जानी थी. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 12,000 करोड़ रुपये आंकी गई है. पुलिस ने फैक्ट्री से ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक मशीनें और खास तरह के केमिकल भी जब्त किए हैं.

क्या है MD ड्रग्स?

मेफेड्रोन (Mephedrone), जिसे MD या 'म्याऊ-म्याऊ' के नाम से भी जाना जाता है, एक बहुत ही खतरनाक सिंथेटिक नशा है. यह दिमाग पर बहुत बुरा असर डालता है और इसकी लत जानलेवा साबित हो सकती है.

संगठित तरीके से चल रहा था नेटवर्क

पुलिस की जांच में सामने आया है कि यह गिरोह बहुत ही संगठित तरीके से काम कर रहा था. इस गिरोह के मास्टरमाइंड ने ड्रग्स की सप्लाई और डिस्ट्रिब्यूशन के लिए एक बड़ा नेटवर्क बना रखा था, जिसके तार भारत के कई राज्यों के अलावा विदेशों तक जुड़े हुए थे. इसी वजह से पुलिस को इस गिरोह की जड़ तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी.

मीरा-भायंदर, वसई-विरार पुलिस के एंटी-नारकोटिक्स सेल और क्राइम ब्रांच की यह कार्रवाई ड्रग्स के खिलाफ देश में चल रही मुहिम में एक बड़ी जीत मानी जा रही है. फिलहाल, पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि इस नेटवर्क से जुड़े और लोगों को पकड़ा जा सके.