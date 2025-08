खुशखबरी: मध्य प्रदेश के जबलपुर में मिला सोने का विशाल भंडार, वैज्ञानिकों ने की खजाने की पुष्टि

Gold Reserve Found in Jabalpur: सालों से जबलपुर का नाम लौह अयस्क (Iron Ore) के लिए जाना जाता रहा है. इसी खनिज ने इस इलाके की अर्थव्यवस्था और उद्योगों को ताकत दी है. लेकिन हाल ही में एक ऐसी शानदार खोज हुई है, जिससे वैज्ञानिक और स्थानीय लोग दोनों ही बेहद उत्साहित हैं. मध्य प्रदेश के इस जिले में सोने का एक बहुत बड़ा भंडार मिला है.

यह खोज सिहोरा तहसील के महगवां क्योलाड़ी इलाके में हुई है. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (Geological Survey of India - GSI) ने एक लंबे और बहुत मेहनत भरे सर्वे के बाद इस खजाने का पता लगाया है. वैज्ञानिकों ने यहां से मिट्टी और पत्थरों के सैंपल लिए, जिनकी केमिकल जांच में सोने और दूसरी कीमती धातुओं की मौजूदगी की पुष्टि हुई है.

कितना बड़ा है यह खजाना?

शुरुआती सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक, सोने का यह भंडार करीब 100 हेक्टेयर के इलाके में फैला हुआ है. विशेषज्ञों का मानना है कि यहां लाखों टन सोना हो सकता है. अगर यह अनुमान सही साबित होता है, तो जबलपुर भारत के सबसे ज़्यादा खनिज वाले इलाकों में से एक बन जाएगा और इससे इस क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है.

