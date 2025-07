Malegaon Blast Verdict: मालेगांव ब्लास्ट केस में पीड़ित परिवार नाराज, ऊपरी अदालत में देंगे चुनौती, कोर्ट के फैसले पर ओवैसी ने उठाए सवाल; VIDEO

Malegaon Blast Verdict: मुंबई की NIA कोर्ट ने करीब 17 साल बाद 2008 मालेगांव ब्लास्ट मामले में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है. कोर्ट के इस फैसले पर बीजेपी समेत विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया आई है. वहीं, पीड़ित परिजनों ने फैसले को लेकर नाराजगी जताई है.

पीड़ित परिजनों की तरफ से कहा गया है कि वे इस फैसले को ऊपरी अदालत यानी बॉम्बे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे. उनका कहना है कि उनके परिजन इस ब्लास्ट में मारे गए हैं और उन्हें इस फैसले को चुनौती देने का पूरा अधिकार है. क्योंकि कोर्ट के समझ सबूत ठीक तरीकें से नहीं रखे गए. यह भी पढ़े: Malegaon Blast Case Verdict: ‘मुझे 17 साल तक अपमानित किया गया’, मालेगांव विस्फोट मामले में बरी होने के बाद रो पड़ीं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर

वहीं, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है. ओवैसी ने मीडिया से बातचीत के साथ ही अपने ट्वीट में लिखा: मालेगांव ब्लास्ट केस का फैसला निराशाजनक है. विस्फोट में छह नमाज़ियों की मौत हुई और करीब 100 लोग घायल हुए. वे अपने धर्म के लिए निशाना बनाए गए थे. एक जानबूझकर कमजोर जांच/प्रोसीक्यूशन की वजह से ये बरी हो गए.

#WATCH | On NIA court acquitting all the accused in the Malegaon Blast case, AIMIM MP Asaduddin Owaisi says, "... After 17 years, all the accused were acquitted. The Maharashtra government went to the Supreme Court against the verdict of the Mumbai 2006 Mumbai train blast case.… pic.twitter.com/qNi7FnFFpP

— ANI (@ANI) July 31, 2025