तेजी से बढ़ रही महाराष्ट्र की इकोनॉमी, 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर; रिपोर्ट

मुंबई: भारत की आर्थिक राजधानी कहलाने वाला महाराष्ट्र अब एक नए कीर्तिमान की ओर तेजी से बढ़ रहा है. अमेरिका की मशहूर निवेश और रिसर्च कंपनी Morgan Stanley की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र वर्ष 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस रिपोर्ट को साझा करते हुए कहा कि Morgan Stanley जैसी विश्वसनीय संस्था ने महाराष्ट्र को भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के टॉप आर्थिक क्षेत्रों में गिना है. यह राज्य की नीतियों, नेतृत्व और विकास योजनाओं का सीधा परिणाम है.

महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा विदेशी निवेश आकर्षित करने वाला राज्य है और राष्ट्रीय निर्यात में 15.4% योगदान देता है. इससे राज्य की वैश्विक छवि और निवेशकों का विश्वास दोनों मजबूत हुआ है.

Maharashtra leading the way!

World largest and most reputed investment banking, research and financial institution Morgan Stanley has just released its latest report giving top edge to Maharashtra on almost all key economic variables.

This extremely credible ranking of our…

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) July 24, 2025