Maharashtra Weather Update: कोकण सहित महाराष्ट्र के 25 जिलों में अगले 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट; रहें सतर्क!

Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्र में मानसून जाते-जाते अपना असर दिखा रहा है। राज्य के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है. इस बीच, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने महाराष्ट्र के 25 जिलों में अगले 24 घंटों के लिए भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले 24 घंटों में कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्रों में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ तीव्र वर्षा होने की संभावना है. यह अलर्ट किसानों और आम जनता के लिए सतर्कता का संकेत है, क्योंकि भारी बारिश से फसलों को नुकसान पहुंच सकता है.

मुंबई का हाल

मुंबई शहर और उपनगरों में बादल छाए रहने के साथ मध्यम वर्षा की संभावना है. अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान लगभग 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा. यह भी पढ़े: Maharashtra Weather Update: कोकण समेत महाराष्ट्र के 26 जिलों में आज भारी बारिश की संभावना, IMD ने जारी किया अलर्ट, जानें मुंबई में 18 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम

रायगढ़ और रत्नागिरी में बारिश को लेकर अलर्ट

IMD ने रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा ठाणे, पालघर और सिंधुदुर्ग जिलों में भी गरज-चमक के साथ भारी वर्षा और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है. कोकण क्षेत्र में 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है.

पश्चिमी महाराष्ट्र

पश्चिम महाराष्ट्र के पुणे और सोलापुर जिलों को भी येलो अलर्ट के तहत रखा गया है। पुणे, सतारा, सांगली और कोल्हापुर के घाट क्षेत्रों में गरज-चमक, बिजली और तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा हो सकती है. निचले इलाकों में जलभराव की आशंका को देखते हुए यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

उत्तर महाराष्ट्र

नासिक और अहमदनगर जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है. नासिक के घाट क्षेत्रों के साथ-साथ धुले, नंदुरबार और जलगांव में मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है. इन जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है.

मराठवाड़ा और विदर्भ

मराठवाड़ा के सभी आठ जिलों और विदर्भ के सभी 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन क्षेत्रों में व्यापक रूप से भारी से बहुत भारी वर्षा, गरज-चमक और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। नागपुर सहित विदर्भ के कई शहरों में तेज बारिश से यातायात बाधित हो सकता है, जबकि मराठवाड़ा के किसानों को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है.

IMD की अपील

मौसम विभाग ने जनता से अपील की है कि वे भारतीय मौसम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से मौसम अपडेट लेते रहें और अनावश्यक यात्रा से बचें..