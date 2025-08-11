Pune Traffic Advisory: अंगारकी चतुर्थी पर दगडूशेठ मंदिर में भारी भीड़ की संभावना, पुणे में 12 अगस्त को कई सड़कें रहेंगी बंद, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी; चेक डिटेल्स

(Photo Credits ANI)

Pune Traffic Advisory: देशभर में 12 अगस्त को अंगारकी चतुर्थी का पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाएगा. इस अवसर पर मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है. पुणे का प्रसिद्ध दगडूशेठ हलवाई गणपति मंदिर भी इस भीड़ से अछूता नहीं रहेगा. भक्तों की भीड़ को देखते हुए पुणे ट्रैफिक पुलिस ने मंदिर क्षेत्र के आसपास अस्थायी ट्रैफिक डायवर्जन लागू करने की घोषणा की है.

सुबह 7 बजे से छत्रपति शिवाजी रोड पर ट्रैफिक बंद

पुणे ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, मंगलवार सुबह 7 बजे से छत्रपति शिवाजी रोड पर वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी. यह कदम भीड़ नियंत्रण और संभावित ट्रैफिक जाम से बचने के लिए उठाया गया है. यह भी पढ़े: Mumbai Traffic Advisory: अंगारकी संकष्टी चतुर्थी पर सिद्धिविनायक मंदिर के आसपास की कई सड़कें 12 अगस्त को रहेंगी बंद, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी; चेक डिटेल्स

12 अगस्त को पुणे में ट्रैफिक डायवर्जन

ट्रैफिक पुलिस का बयान:

पुलिस द्वारा मीडिया को दी गई जानकारी में बताया गया कि छत्रपति शिवाजी रोड से स्वर्गेट की ओर जाने वाले किसी भी वाहन को इस मार्ग से जाने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे सभी वाहन अब बाजीराव रोड का उपयोग करेंगे.

डायवर्जन क्यों जरूरी है?

ट्रैफिक विभाग ने कहा है कि यह डायवर्जन श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है. ट्रैफिक पुलिस ने पुणेवासियों से अपील की है कि वे इस अस्थायी व्यवस्था में सहयोग करें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग.

मुंबई में भी कल सिद्धिविनायक मंदिर के पास कई सड़कें रहेंगी बंद

वहीं अंगारकी संकष्टी चतुर्थी के अवसर पर 12 अगस्त को मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है. इसे ध्यान में रखते हुए, मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने 12 अगस्त (कल) के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत सिद्धिविनायक मंदिर के आसपास की कई सड़कों को बंद रखा जाएगा.