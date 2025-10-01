MSRTC Bus Fare: बाढ़ संकट के बीच महाराष्ट्र सरकार ने रद्द किया बस किराए में बढ़ोतरी का फैसला

Representational Image | PTI

मुंबई: महाराष्ट्र में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने बुधवार को घोषणा की कि महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) द्वारा बस किराए में की गई 10% बढ़ोतरी अब लागू नहीं होगी. सरकार ने स्पष्ट किया कि ऐसे कठिन समय में लोगों पर अतिरिक्त बोझ डालना सही नहीं है. MSRTC ने मंगलवार को ऐलान किया था कि 15 अक्टूबर से 5 नवंबर तक सभी बसों (शिवनेरी और शिवाई को छोड़कर) के किराए में 10% की अस्थायी बढ़ोतरी की जाएगी. शिवनेरी बसें मुख्य रूप से मुंबई-पुणे मार्ग पर और शिवाई बसें ठाणे, नासिक समेत अन्य शहरों के बीच चलती हैं.

इस दौरान जो यात्री अग्रिम आरक्षण कर चुके हैं, उनसे अतिरिक्त राशि वसूली जानी थी. वहीं, 6 नवंबर से पुराने किराए ही लागू करने का निर्णय लिया गया था.

क्यों रद्द हुआ यह निर्णय?

राज्य में कई जिलों में लगातार बारिश और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है. ऐसे समय में किराए की बढ़ोतरी यात्रियों के लिए भारी पड़ सकती थी. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि संकट की इस घड़ी में सरकार जनता पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं डालना चाहती.

सरकार के अन्य फैसले

इसी बैठक में राज्य सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया. नागपुर से चंद्रपुर तक 204 किलोमीटर लंबे चार-लेन कंक्रीट हाइवे के निर्माण को मंजूरी दी गई है. इस सड़क के निर्माण में 11 किलोमीटर का अतिरिक्त कनेक्टिंग रोड भी शामिल होगा. इस प्रोजेक्ट पर कुल 2,353.39 करोड़ रुपये खर्च होंगे.