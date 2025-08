BREAKING: महाराष्ट्र के हिंगोली रेलवे स्टेशन पर खड़ी डमी कोच में लगी भीषण आग, मची अफरा-तफरी; पुलिस को साजिश की आशंका (Watch Video)

Hingoli Railway Station Dummy Coach Fire Video: महाराष्ट्र के हिंगोली रेलवे स्टेशन पर बुधवार सुबह एक डमी कोच में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई. घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन दल मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया. मिडडे न्यूज में की डिजिटल सी ली गई खबर के अनुसार अब तक कि जो जानकारी है. उसके अनुसारहादसे में किसी के कोई हताहत की खबर नहीं हैं. जो राहत वाली बात है.

आग लगने की घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि डमी कोच धू-धू कर जल रही है. कोच की खिड़कियों से आग की तेज लपटें निकल रही थीं। मौके पर मौजूद फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी रही, लेकिन आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि लपटें काफी दूर से दिखाई दे रही थीं. यह भी पढ़े: Bihar Train Fire News: बिहार के किशनगंज में टला बड़ा हादसा! सिलीगुड़ी से आ रही पैसेंजर ट्रेन में लगी आग, बाल-बाल बचे यात्री (Watch Video)

A dummy coach parked at Hingoli railway station caught fire early morning, triggering panic. Firefighters contained the blaze.

No injuries were reported, but police suspect foul play and are investigating the cause.#Fire #Hingoli #Maharashtra #News pic.twitter.com/wmyKdH0itp

