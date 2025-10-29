BEST की सेवा में 157 इको-फ्रेंडली एयर कंडीशन बसें शामिल, महाराष्ट्र के CM फडणवीस ने दिखाई हरी झंडी

Credit-(Wikimedia Commons)

BEST Eco-Friendly Air-Conditioned Buses: मुंबईवासियों के लिए खुशखबरी है. देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में BEST की सेवा को और बेहतर बनाने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) ने 28 अक्टूबर को कोलाबा बस डिपो में BEST के बेड़े में 157 नई इको-फ्रेंडली एयर कंडीशन बसों को हरी झंडी दिखाई.

BEST बसों की संख्या होगी कम

इन नई बसों के शामिल होने से BEST के बेड़े में बसों की कमी को काफी हद तक दूर किया जा सकेगा. हाल ही में, BEST के बेड़े में बसों की संख्या घटकर 2,703 रह गई थी, जिससे कुछ बस स्टॉप पर यात्रियों को 30-45 मिनट तक इंतजार करना पड़ता था. अब इन 157 नई बसों के शामिल होने से लोगों को लंबे समय तक सड़क पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा. यह भी पढ़े: Mumbai BEST Bus Fare Hike: मुंबई में बेस्ट बसों का किराया आज से बढ़ा, जेब पर पड़ सकता है दोगुना बोझ; यात्रियों ने जताई नाराजगी (Watch Video)

115 बसें ठेके पर

इन 157 नई बसों में से 115 बसें ठेके पर हैं, जबकि बाकी 42 बसें अन्य वेट-लीज़ ऑपरेटर की हैं. नई बसों के शामिल होने से BEST की सेवा अधिक सुविधाजनक और पर्यावरण अनुकूल बन जाएगी.