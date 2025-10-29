प्यार, शादी और फिर हैवानियत: संबंध बनाने से किया मना तो पत्नी को छत से नीचे फेंका, 3 साल पहले की थी लव मैरिज
(Photo : X/AI)

प्यार, शादी और फिर नफरत का एक ऐसा खौफनाक मामला सामने आया है, जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए. झांसी में एक पति ने अपनी ही पत्नी को घर की छत से नीचे फेंक दिया. जुर्म सिर्फ इतना था कि पत्नी ने पति के साथ संबंध बनाने से इनकार कर दिया था.

हैरानी की बात यह है कि इन दोनों ने आज से 3 साल पहले घर वालों के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह किया था. जिस प्यार के लिए उन्होंने दुनिया से लड़ने की कसमें खाई थीं, आज वही प्यार एक-दूसरे की जान का दुश्मन बन गया है.

3 साल पहले हुई थी लव मैरिज

यह दिल दहला देने वाली घटना झांसी के मऊरानीपुर गांव की है. यहां रहने वाले मुकेश अहिरवार ने 3 साल पहले तीजा नाम की लड़की से लव मैरिज की थी. तीजा ने बताया कि शादी से पहले मुकेश उससे मिलने आया करता था. एक दिन घर वालों ने दोनों को साथ पकड़ लिया, जिसके बाद 2022 में उनकी शादी करा दी गई.

शादी के एक साल बाद ही बदल गया पति

तीजा के मुताबिक, शादी का पहला साल तो बहुत अच्छा बीता. लेकिन इसके बाद मुकेश का बर्ताव पूरी तरह बदल गया. वह छोटी-छोटी बातों पर तीजा के साथ झगड़ा करने लगा और बात मारपीट तक पहुंच गई.

उस रात क्या हुआ था?

पीड़िता तीजा ने बताया कि घटना से एक दिन पहले ही मुकेश ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए थे. इसके बाद वह अगले दिन फिर से ज़बरदस्ती करने लगा. जब तीजा ने इसका विरोध किया और कहा, “जब आपको मुझसे कोई मतलब नहीं है, तो फिर क्यों संबंध बनाना चाहते हैं?”

यह बात मुकेश को इतनी बुरी लगी कि वह गुस्से में पागल हो गया. उसने पहले तीजा के साथ जमकर मारपीट की और फिर उसे घसीटते हुए घर की छत पर ले गया और वहां से नीचे धक्का दे दिया.

गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

महिला के चीखने की आवाज सुनकर पड़ोसी और घरवाले दौड़कर आए. उन्होंने घायल तीजा को तुरंत अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों का कहना है कि महिला की हालत गंभीर है और उसे बेहतर इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है.

फिलहाल, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पीड़िता का बयान लेने के बाद आरोपी पति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.