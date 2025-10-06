6 अक्टूबर के ताजा समाचार और अपडेट्स

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit: Image File)

स्वागत है DW हिन्दी के लाइव ब्लॉग पर, जहां दिनभर की तमाम ब्रेकिंग न्यूज और अपडेट्स हम एक साथ पेश करते हैं ताकि आपको सारी बड़ी और जरूरी खबरें एक साथ मिल जाएं.- दार्जिलिंग में भारी बारिश के चलते 18 लोगों की हुई मौत

- माउंट एवरेस्ट पर फंसे 350 पर्वतारोहियों को बचाया गया

सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक की पत्नी की याचिका पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 6 अक्टूबर को लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (एनएसए) के तहत गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की. इस मामले में वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने कोर्ट में हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी. कोर्ट ने सुनवाई के बाद केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर याचिका पर उनका जवाब मांगा है.

आंगमो की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि उन्हें यह नहीं बताया गया है कि वांगचुक को किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है. भारत सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि गिरफ्तारी की वजहें सोनम वांगचुक को बता दी गई हैं. उन्होंने कहा कि यह कानूनी रूप से जरूरी नहीं है कि ये वजहें वांगचुक की पत्नी को भी बताई जाएं.

इसके बाद सिब्बल ने कहा कि गिरफ्तारी की वजह जाने बिना, गिरफ्तारी के आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती. अब इस मामले पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी. वांगचुक फिलहाल जोधपुर जेल में बंद हैं. उन्हें 24 सितंबर को हुई हिंसा के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था. केंद्र सरकार ने उन पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया था.

माउंट एवरेस्ट पर बर्फीले तूफान के बाद बचाए गए 350 पर्वतारोही

चीन के सरकारी प्रसारक सीसीटीवी के मुताबिक, रविवार, 5 अक्टूबर को माउंट एवरेस्ट के तिब्बत वाले हिस्से से 350 पर्वतारोहियों को बचाया गया है. वे बर्फीले तूफान की चपेट में आ गए थे. इसके अलावा, कैंप में फंसे 200 से ज्यादा लोगों से संपर्क हो गया है, जिन्हें जल्द ही नजदीकी कस्बे- कुदांग लाया जाएगा.

चीन के सरकारी मीडिया जिमू न्यूज के अनुसार, करीब 1,000 पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट के उत्तरी हिस्से में बेस कैंप से नीचे वाले इलाकों में फंसे हुए थे. ये पर्वतारोही लगभग 4,900 मीटर (16,076 फीट) की ऊंचाई पर बने कैंपों में थे.

अचानक आए बर्फीले तूफान से कई टेंटों के फटने या उड़ जाने की खबर है. कुछ लोगों के घायल होने की सूचना भी है. हालांकि, किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है. पड़ोसी देश नेपाल में भी हालात चिंताजनक हैं. यहां भारी बारिश का कारण भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ से दर्जनों लोगों की मौत हो गई है.

दार्जिलिंग में भारी बारिश के चलते 18 लोगों की हुई मौत

पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और उसके आसपास के इलाकों में हुई भारी बारिश के चलते अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है. जिला प्रशासन ने सोमवार, 6 अक्टूबर को एक बयान में बताया, “अब तक 18 मौतों की पुष्टि हुई है. आशंका है कि यह संख्या बढ़ सकती है क्योंकि कई लोग अभी भी लापता हैं, खासकर नदी की तरफ रहने वाले लोग.”

लगातार तेज बारिश होने के कारण दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन की कई घटनाएं हुईं. एनडीआरएफ ने रविवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव अभियान चलाए और 160 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला. बारिश के चलते कई सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है, जिससे राहत अभियान चलाने में मुश्किल हो रही है.

राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक आपातकालीन बैठक कर कहा है कि वह सोमवार को आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेंगी. उन्होंने बताया कि दार्जिलिंग समेत कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी है और दो लोहे के पुलों समेत कई सड़कें टूट गई हैं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन आपदाओं पर दुख जताया है.