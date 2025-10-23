Kushinagar Bus Accident: छठ महापर्व पर जयपुर से घर लौट रहे यात्रियों की बस पलटी, 22 घायल

Representational Image | ANI

कुशीनगर, 23 अक्टूबर : छठ महापर्व (Chhath Festival) के लिए जयपुर से अपने घर लौट रहे यात्रियों के लिए गुरुवार की सुबह भयावह रही. जयपुर से बिहार (Bihar) के मधुबनी जा रही तेज रफ्तार लग्जरी बस कुशीनगर में एनएच28 पर अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में करीब 22 यात्री घायल हो गए. जानकारी के अनुसार, यह घटना बहादुरपुर पुलिस चौकी के पास चौरसिया मैरेज हाल के नजदीक हुई, जिससे वहां से गुजर रहे लोगों की भी सांस थम गई. हादसे के समय बस में सवार यात्री चीख-पुकार करने लगे. बस में सवार लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे.

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे. घायलों को सुरक्षित निकालने और उन्हें अस्पताल पहुंचाने में स्थानीय लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. हादसे में करीब 22 यात्री घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस की तेज रफ्तार और चालक का नियंत्रण खोने के कारण बस पलट गई, जिससे यात्रियों की चीख-पुकार मच गई और कई लोग घायल हो गए. साथ ही बस पलटने के कारण यात्रियों का सामान सड़क पर बिखर गया. हादसे के बाद वाहनों का आवागमन बाधित हु. यह भी पढ़ें : Kolkata Fire Breaks: प्रिंटिंग प्रेस में लगी भीषण आग, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी

पुलिस ने घटनास्थल पर यातायात को नियंत्रित किया और घायल यात्रियों को निकालने के लिए तत्काल राहत कार्य शुरू किया. दुर्घटना के कारण एनएच28 पर कुछ समय के लिए यातायात बाधित हुआ, लेकिन पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से इसे जल्दी बहाल कर दिया गया. छठ के पर्व और आगामी बिहार चुनाव के लिए जयपुर समेत देश के सभी कोनों में रोजगार या पढ़ाई के लिए रह रहे लोग अपने घर लौट रहे हैं. ऐसे में बुधवार रात जयपुर से भी कई लोग बस के माध्यम से बिहार के लिए रवाना हुए थे, लेकिन उन्हें कहां पता था कि बीच रास्ते में ऐसा कुछ हो जाएगा.