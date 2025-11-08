किरेन रिजिजू जेद्दा पहुंचे, हज 2026 के लिए सऊदी अरब से द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे

नई दिल्ली, 8 नवंबर : केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) शनिवार को सऊदी अरब के जेद्दा शहर पहुंचे. उनकी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय हज समझौते पर हस्ताक्षर करना और हज 2026 की तैयारियों की समीक्षा करना है. रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपनी यात्रा की जानकारी साझा की. उन्होंने पोस्ट में लिखा, "सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय हज समझौते पर हस्ताक्षर करने और हज 2026 की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए जेद्दा, सऊदी अरब पहुंचे. सऊदी अरब में भारत के राजदूत डॉ. सुहेल एजाज खान और जेद्दा में भारत के महावाणिज्य दूत फहद सूरी ने एयरपोर्ट पर गर्मजोशी से स्वागत किया."

रिजिजू की यह यात्रा भारत और सऊदी अरब के बीच धार्मिक एवं कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. हर साल लाखों भारतीय मुस्लिम हज यात्रा के लिए सऊदी अरब जाते हैं, और द्विपक्षीय समझौता इस प्रक्रिया को सुचारू बनाने में सहायक होता है. इस समझौते के तहत हज कोटे, यात्रियों की सुविधाएं, आवास, परिवहन और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाती है. हज 2025 के सफल आयोजन के बाद अब 2026 की तैयारियां जोरों पर हैं, जिसमें कोविड के बाद की चुनौतियों और डिजिटल सुविधाओं को शामिल किया जाएगा. यह भी पढ़ें : खेसारी लाल यादव के ‘पत्नी को बहन’ बनाने वाले बयान पर रानी चटर्जी ने कसा तंज, कहा- हमेशा विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं

जेद्दा एयरपोर्ट पर रिजिजू का स्वागत करते हुए भारतीय राजदूत डॉ. सुहेल एजाज खान और महावाणिज्य दूत फहद सूरी ने पारंपरिक अरबी आतिथ्य का प्रदर्शन किया. रिजिजू 'एक्स' पर साझा की गई तस्वीरों में मुस्कुराते हुए दिखाई दिए. यात्रा के दौरान रिजिजू सऊदी अरब के हज एवं उमराह मंत्री तौफीक अल-रबिया से मुलाकात करेंगे. चर्चा में हज यात्रियों की संख्या बढ़ाने, ई-वीजा प्रक्रिया को सरल बनाने और मक्का-मदीना में भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए विशेष सुविधाओं पर फोकस होगा.