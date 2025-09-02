K Kavitha Suspended From BRS: केसीआर ने बेटी के. कविता को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में भारत राष्ट्र समिति से निलंबित किया

हैदराबाद, 2 सितंबर : भारत राष्ट्र समिति (BRS) के अध्यक्ष के. चंद्रशेखर राव (KCR) ने अपनी बेटी और एमएलसी के. कविता (K Kavitha) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए केसीआर ने मंगलवारा को बेटी के. कविता को बीआरएस से निकाला. पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ कई बैठकों के बाद यह फैसला लिया. भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के महासचिव टी. अरविंद राव (T. Arvind Rao) और सोमु भारत कुमार ने एक बयान में कहा कि केसीआर ने कविता को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलंबित करने का फैसला किया है. बयान के अनुसार, बीआरएस नेतृत्व ने कविता के कार्यों और उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों से पार्टी को हो रहे नुकसान को गंभीरता से लिया है.

के. कविता ने पूर्व मंत्री हरीश राव, पूर्व सांसद संतोष कुमार और राज्यसभा की सदस्य रह चुकीं मेघा कृष्ण रेड्डी पर गंभीर आरोप लगाए थे. हरीश राव और संतोष कुमार, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर के भांजे हैं. सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कविता ने तीनों पर केसीआर की छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला था. उनकी यह टिप्पणी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की ओर से कालेश्वरम परियोजना में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपे जाने की घोषणा के कुछ घंटों बाद आई.

एमएलसी के. कविता ने आरोप लगाया कि केसीआर के आसपास के लोगों के बुरे कामों ने उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया और उनके खिलाफ सीबीआई जांच का कारण बना. उन्होंने कहा कि केसीआर जनता के बारे में सोच रहे थे, जबकि उनके आसपास के लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए बड़े ठेकेदारों के साथ सांठगांठ की. उन्होंने कहा कि उन्हीं की वजह से रेवंत रेड्डी जैसे व्यक्ति ने केसीआर के खिलाफ सीबीआई जांच शुरू की है.

कविता ने दोहराया कि उन्होंने पार्टी के भीतर हरीश राव और संतोष कुमार की सभी साजिशों को सहन किया और उनके व्यक्तिगत हमलों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. उन्होंने कहा कि केसीआर की बेटी होने के नाते, उन्हें बुरा लग रहा है कि उन्हें सीबीआई जांच का सामना करना पड़ा. फिलहाल, अपनी ही पार्टी के नेताओं के नाम लेने के कारण के. कविता पर कार्रवाई हो गई है. केसीआर ने उन्हें पार्टी से निलंबित किया है.