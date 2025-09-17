Karnataka: SBI में दिनदहाड़े 20 करोड़ की लूट, कैश और 20 किलो सोना लूटकर बदमाश फरार

Representational Image | PTI

विजयपुरा: कर्नाटक के विजयपुरा जिले में मंगलवार शाम हुई डकैती ने पूरे इलाके को दहला दिया. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की एक शाखा में घुसे तीन हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने स्टाफ को बंधक बनाकर करीब 20 करोड़ रुपये मूल्य के कैश और सोना लूट लिया. यह घटना विजयपुरा जिले के चडचन कस्बे की SBI शाखा में शाम करीब 6:30 बजे हुई. तीन नकाबपोश युवक बैंक में करंट अकाउंट खोलने के बहाने दाखिल हुए. इसके बाद उन्होंने मैनेजर, कैशियर और अन्य कर्मचारियों पर देशी पिस्तौल और चाकुओं से हमला करने की धमकी दी.

कर्मचारियों को बांधकर भागे लुटेरे

डकैतों ने स्टाफ के हाथ-पांव बांध दिए और बैंक में रखी नगदी व लॉकर में जमा सोने के आभूषण समेट लिए. FIR के अनुसार, लुटेरे 1 करोड़ से ज्यादा नकदी और करीब 20 किलो सोना लेकर फरार हो गए.

पुलिस ने शुरू की बड़े पैमाने पर जांच

बैंक मैनेजर की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है. विजयपुरा के पुलिस अधीक्षक लक्ष्मण निम्बारगी ने बताया कि आरोपियों ने फर्जी नंबर प्लेट वाली सुजुकी EVA गाड़ी का इस्तेमाल किया. प्रारंभिक जांच में पता चला कि वारदात के बाद वे महाराष्ट्र के पंढरपुर की ओर भागे. पुलिस ने कई टीमों का गठन कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है.

इलाके में दहशत और अलर्ट

इस डकैती के बाद चडचन और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है. स्थानीय प्रशासन ने बैंकों की सुरक्षा बढ़ाने और CCTV फुटेज की जांच के निर्देश दिए हैं. सीमा क्षेत्रों में भी पुलिस ने नाकाबंदी कर दी है ताकि आरोपियों को जल्द पकड़ा जा सके.

बैंक डकैती के बढ़ते मामले चिंता का विषय

हाल के वर्षों में दक्षिण भारत में बैंक डकैतियों के मामले बढ़े हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह घटना बैंक सुरक्षा में खामियों और लापरवाही को उजागर करती है. विशेषज्ञों ने उन्नत अलार्म सिस्टम, सख्त चेकिंग और सुरक्षाकर्मियों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की है.