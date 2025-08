Karnataka Bus Strike: कर्नाटक में परिवहन कर्मचारियों की हड़ताल से जनजीवन प्रभावित, सुबह-सुबह यात्री दिखे परेशान; VIDEOS

Karnataka Bus Strike: कर्नाटक राज्य की चारों सड़क परिवहन निगमों KSRTC, BMTC, NWKRTC और KKRTC के कर्मचारियों ने आज से राज्यव्यापी हड़ताल शुरू कर दी है. अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शुरू की गई इस हड़ताल के चलते आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. हुब्बली के होसुर बस स्टैंड से सामने आई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यात्रियों को बसों के अभाव में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है.

बेंगलुरु के एक यात्री ने बताया, "हम पिछले एक घंटे से यहां इंतजार कर रहे हैं... अभी तक यह भी नहीं पता कि बस आएगी या नहीं. यह पूरी स्थिति बहुत ही असुविधाजनक है क्योंकि इसे ठीक से प्लान नहीं किया गया है। हमने पहले से टिकट बुक कर रखे थे, लेकिन यात्रियों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। यहां तक कि मौजूद अधिकारी भी कुछ नहीं बता पा रहे हैं. यह भी पढ़े: Delhi DTC Bus Strike: दिल्ली की सड़कों पर कब दौड़ेंगी डीटीसी बसें? हड़ताल के बीच आई राहत भरी खबर (Watch Video)कर्नाटक में बस हड़ताल

#WATCH | Bengaluru, Karnataka: A passenger says, "We are here for the last one hour... We still don't know whether the bus will even come or not... It has caused a lot of inconvenience because it has not been planned well. No other options have been given for all the passengers… https://t.co/9uAZuZa25P pic.twitter.com/wf2uVkbn4h

— ANI (@ANI) August 5, 2025