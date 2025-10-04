चीन जा रहे जहाज से लापता हुए उत्तराखंड के Karandeep Singh Rana, परिवार में मचा कोहराम; PM Modi और CM Dhami से मदद की गुहार

Merchant Navy Accident (Photo- Pixabay)

Merchant Navy Accident: उत्तराखंड के युवा मरीन कैडेट करणदीप सिंह राणा (Karandeep Singh Rana) चीन जा रहे जहाज से लापता हो गए हैं. जानकारी के अनुसार, 22 वर्षीय सीनियर डेक कैडेट करणदीप एक मर्चेंट नेवी (Merchant Navy) जहाज पर सेवारत थे. उनका जहाज इराक से चीन जा रहा था, लेकिन श्रीलंका और सिंगापुर के बीच रास्ते में वे रहस्यमय तरीके से गायब हो गए. उनके लापता होने की खबर से परिजन समेत पूरा इलाका सदमे में है. करणदीप के पिता नरेंद्र राणा ने बताया कि उनका अपने बेटे से आखिरी बार 20 सितंबर की सुबह संपर्क हुआ था.

उसी शाम, उन्हें शिपिंग कंपनी Executive Ship Management Pvt Ltd से एक फोन आया, जिसमें बताया गया कि करणदीप लापता हो गए हैं.

बेटे को जल्द ढूंढने की अपील

परिवार को शक है कि करणदीप अभी भी जहाज पर हो सकता है, लेकिन कंपनी से मिली जानकारी अधूरी है. पिता ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री (CM Pushkar Dhami) से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) तक, सभी से अपने बेटे को जल्द से जल्द ढूंढने की अपील की है. उन्होंने इस मामले में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री पोर्टल पर भी आवेदन दिया है.

परिवार का कहना है कि करणदीप बचपन से ही समुद्री करियर (Maritime career) का सपना देखता था. उसने अपने समुद्री पाठ्यक्रम (Maritime Courses) में असाधारण प्रदर्शन किया था. अब, जब उसका करियर शुरू ही हुआ था, यह दुखद घटना घटी. ग्रामीण और रिश्तेदार लगातार उनकी सकुशल वापसी की प्रार्थना कर रहे हैं.

शिपिंग कंपनी ने क्या बताया?

शिपिंग कंपनी ने एक बयान में कहा कि वह जहाज "Front Princess" से करणदीप सिंह राणा के लापता होने की खबर से बेहद दुखी है. कंपनी के अनुसार, यह दुर्घटना 20 सितंबर की शाम को हुई थी. खबर मिलने के बाद, सभी क्रू सदस्यों ने चार दिनों तक लगातार तलाशी अभियान (Search Operation) चलाया. श्रीलंकाई रक्षा दल (Sri Lankan Defence Force) और कई अन्य जहाजों के हेलीकॉप्टरों ने भी खोज में मदद की. दुर्भाग्य से, करणदीप का कोई सुराग नहीं मिला.

कंपनी ने यह भी कहा कि जहाज के चीन पहुंचने के बाद पूरी जांच की जाएगी. उन्होंने परिवार और सहकर्मियों को और अधिक परेशानी से बचाने के लिए सभी से अटकलों या अफवाहों से बचने का आग्रह किया है.

सकुशल वापसी की प्रार्थना जारी

इस पूरी घटना ने न केवल राणा परिवार को, बल्कि पूरे उत्तराखंड को झकझोर कर रख दिया है. सभी को जल्द ही कोई अच्छी खबर और करणदीप की सकुशल वापसी की उम्मीद है.