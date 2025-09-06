VIDEO: लाल किले से हीरे और सोने से जड़ा 1 करोड़ का कलश हुआ चोरी, जैन धर्म के कार्यक्रम में हुई घटना, दिल्ली का CCTV आया सामने

Credit-(X,@spashtvakta_)

दिल्ली: लाल किले (Red Fort) से एक बड़ी खबर सामने आई है. जहांपर जैन धर्म (Jain Religion) के कार्यक्रम से 1 करोड़ रूपए का कलश (Kalash) चोरी की घटना सामने आई है. जिसके कारण पुलिस (Police) अब इस हाई प्रोफाइल चोरी की जांच में जुट गई है. बताया जा रहा है की इस कलश में हीरे और सोना जड़ा हुआ था. पुलिस के मुताबिक़ इस कलश में लगभग 760 ग्राम सोना और 150 हीरे, मानिक और पन्ना जड़े हुए थे. इस कलश को कारोबारी सुधीर जैन ने रोजाना पूजा के लिए कार्यक्रम स्थल पर लाया था. इस चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है.

1 करोड़ का कलश चोरी

कार्यक्रम के दौरान हुआ चोरी

जानकारी के मुताबिक़ पिछले मंगलवार को स्वागत समारोह के दौरान अचानक कलश (Kalash) मंच से गायब हो गया. जब धार्मिक अनुष्ठान (Religious Rituals) दोबारा शुरू हुए तो आयोजकों ने पाया कि कलश वहां नहीं है, उसी वक्त चोरी की घटना का पता चला.

सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध दिखाई दिया

पुलिस ने बताया कि कई कैमरों के फुटेज खंगालने पर एक शख्स संदिग्ध गतिविधियों के साथ काले रंग का बैग लिए घूमता दिखा. उसकी पहचान कर ली गई है और पुलिस (Police) की विशेष टीमें गिरफ्तारी की दिशा में काम कर रही हैं.यह चोरी उस समय हुई जब जैन धार्मिक कार्यक्रम लाल किले में चल रहा है, जो 9 सितंबर तक आयोजित होगा. यह घटना एक बार फिर लाल किले (Red Fort) की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती है. इससे पहले भी स्वतंत्रता दिवस से पहले की सुरक्षा ड्रिल में नकली बम पकड़े न जाने पर सात पुलिसकर्मी निलंबित किए जा चुके हैं.