Kal Ka Mausam, 25 October: उत्तर भारत में बढ़ेगी ठंड, इन राज्यों में बारिश; पढ़ें वेदर अपडेट

Kal Ka Mausam, 25 October: उत्तर भारत में ठंड का असर धीरे-धीरे बढ़ रहा है. दिल्ली-NCR में सर्दी ने दस्तक दे दी है, यहां सुबह-शाम हल्की ठंड महसूस की जा रही है. मौसम विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक अगले कुछ दिनों में उत्तर-पश्चिम भारत के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 3-5 डिग्री तक गिरावट हो सकती है. बात करें कल के मौसम की तो कल शनिवार 25 अक्टूबर को छठ पर्व पर दिल्ली-एनसीआर और यूपी में मौसम साफ रहेगा, वहीं महाराष्ट्र और गुजरात में गरज-चमक के साथ बारिश देखने को मिल सकती है. उत्तर-पूर्वी राज्यों में भी हल्की बारिश की संभावना है. आइये जानते हैं कल देशभर में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा.

कल का मौसम दिल्ली-एनसीआर

दीपावली के बाद राजधानी दिल्ली में मौसम धीरे-धीरे बदल रहा है. सुबह और शाम के समय हल्की-हल्की ठंड का अहसास होने लगा है. कल यानी छठ महापर्व के दिन सुबह के समय हल्की धुंध के साथ आसमान साफ रहने की संभावना है.

कल का मौसम उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में कल आसमान साफ रहेगा. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 4–5 दिनों तक तापमान में अधिक बदलाव की संभावना नहीं है. वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले दो दिनों में न्यूनतम तापमान में 2–3 डिग्री की गिरावट देखने को मिल सकती है.

कल का मौसम महाराष्ट्र

महाराष्ट्र और पश्चिमी भारत में अगले कुछ दिनों में मौसम बदलने की संभावना है. गुजरात क्षेत्र, सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है. अगले 5 दिनों में कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में गरज और बिजली गिरने के साथ बारिश की संभावना जताई गई है.

उत्तर-पूर्वी भारत का मौसम

अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मौसम में बदलाव की संभावना है. इन राज्यों में अगले कुछ दिनों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.