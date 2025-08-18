Kal Ka Mausam, 19 August 2025: मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में भारी बारिश, जानें आपके राज्य में कल कैसा रहेगा मौसम

Representational Image | PTI

Kal Ka Mausam, 19 August 2025: भारत मौसम विभाग (IMD) ने बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र को देखते हुए 19 अगस्त और उसके बाद कई राज्यों में मौसम के अलग-अलग हालात की चेतावनी दी है. कहीं भारी बारिश का अलर्ट है तो कहीं उमस और गर्मी लोगों को परेशान करने वाली है. मूसलाधार बारिश से मुंबई की रफ्तार थम गई है. मुंबई में भारी बारिश के कारण कई जगह पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है. पहाड़ों पर भी बारिश से बुरे हाल है. उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त है. कई मार्ग पूरी तरह बाधित हैं. बात करें कल के मौसम की तो 19 अगस्त को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है, आइए जानते हैं, कल का मौसम हर राज्य में कैसा रहेगा.

Thane School Holiday: ठाणे में 19 अगस्त को स्कूलों की छुट्टी, मुंबई में भी बारिश का रेड अलर्ट.

कल का मौसम दिल्ली

दिल्ली में पिछले 24 घंटों में हल्की बारिश हुई है जिससे थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन तापमान में बड़ा बदलाव नहीं देखा गया. 19 अगस्त को आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री तक रहने की संभावना है.

कल का मौसम उत्तर प्रदेश

मानसून के कमजोर पड़ने की वजह से यूपी में फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं है. तेज धूप और उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करेगी. अगले 72 घंटों तक बारिश की संभावना नहीं है.

कल का मौसम उत्तराखंड

लगातार हो रही बारिश और बादल फटने की घटनाओं से उत्तराखंड के कई इलाकों में लोग परेशान हैं. अब मौसम विभाग ने अगले सात दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. इससे भूस्खलन और नदियों के जलस्तर बढ़ने का खतरा भी है.

कल का मौसम हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश फिर परेशानी बढ़ा सकती है. राज्य के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी से अत्यधिक बारिश का पूर्वानुमान है. मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी है.

कल का मौसम बिहार

बिहार में पिछले 24 घंटों में 7 से 10 सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज की गई, लेकिन फिलहाल उमस और गर्मी से लोग परेशान हैं. अगले 48 घंटों तक यही स्थिति बनी रहेगी.

कल का मौसम महाराष्ट्र

मौसम विभाग ने कल मुंबई, रायगढ़, पुणे घाट, सतारा घाट, रत्नागिरी और कोल्हापुर घाट के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है. पालघर, ठाणे, सिंधुदुर्ग, जलगाँव, छत्रपति संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, अमरावती, चंद्रपुर और गढ़चिरौली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार, 19 अगस्त को इन क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.

कल का मौसम गुजरात

मौसम विभाग ने गुजरात में 19 और 20 अगस्त को भीषण बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. दक्षिण गुजरात में भारी बारिश और सौराष्ट्र में भी भारी बारिश का अनुमान है. डांग, तापी, नवसारी में भारी बारिश का अनुमान है, वहीं वलसाड और दमन में भी भारी बारिश का अनुमान है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पोरबंदर, जूनागढ़, साबरकांठा, बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, अरावली, वडोदरा, छोटा उदयपुर, नर्मदा, भरूच, राजकोट, जामनगर, अमरेली, भावनगर, मोरबी में भारी बारिश का अनुमान है.

कल का मौसम पूर्व और मध्य भारत

ओडिशा और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों में 18 अगस्त को अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है. वहीं, मध्य प्रदेश, विदर्भ और बिहार में 18 से 24 अगस्त के बीच लगातार भारी बारिश हो सकती है.

कल का मौसम नॉर्थईस्ट

मॉनसून के कमजोर पड़ने के बाद अब मौसम विभाग ने असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में 20 से 24 अगस्त तक भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान जताया है.