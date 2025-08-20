Kal Ka Mausam, 21 August 2025: कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें आपके राज्य में कल कैसा रहेगा मौसम

Representational Image | PTI/File

Kal Ka Mausam, 21 August 2025: देशभर में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आने वाले दिनों के लिए कई राज्यों में भारी बारिश और भूस्खलन का अलर्ट जारी किया है. कहीं उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है तो कहीं झमाझम बारिश से नदियां उफान पर हैं. आर्थिक राजधानी मुंबई में भी इन दिनों बारिश का कहर दिख रहा है. पिछले कुछ दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश ने शहर का जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है. IMD के वैज्ञानिकों ने बताया कि मुंबई में हो रही इस भारी बारिश का कारण कई मौसमी प्रणालियों का एक साथ सक्रिय होना है. सबसे बड़ा कारण है मानसून ट्रफ (Monsoon Trough), जो एक लंबा निम्न दाब क्षेत्र है. IMD ने कहा कि मुंबई में गुरुवार को बारिश थोड़ी थमेगी, लेकिन भारी से बहुत भारी बारिश शुक्रवार तक जारी रहने की संभावना है. आइए जानते हैं हर राज्य का मौसम हाल.

कल का मौसम दिल्ली-एनसीआर

दिल्ली में आज उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया. मौसम विभाग के अनुसार, 21 अगस्त को आसमान में बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में हल्की बौछारें पड़ सकती हैं. 22-23 अगस्त को भी हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है.

कल का मौसम उत्तर प्रदेश

यूपी में पिछले दिनों बारिश न होने से उमस बढ़ गई है. 22 अगस्त से मौसम बदलने लगेगा. पूर्वी यूपी (बलिया, वाराणसी, आजमगढ़, चंदौली, सोनभद्र) में 22 से 25 अगस्त तक भारी बारिश होगी. पश्चिमी यूपी (मेरठ, सहारनपुर, बुलंदशहर, शामली) में 23 से 26 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट है.

कल का मौसम बिहार और झारखंड

बिहार में अगले सात दिनों तक लगातार बारिश होने की संभावना है. 22-23 अगस्त को कई जिलों में भारी से अत्यधिक बारिश का अलर्ट है. ग्रामीण इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन सकती है. झारखंड में भी 22 अगस्त को भारी बारिश का अनुमान है.

कल का मौसम उत्तराखंड

उत्तराखंड में बारिश पहले ही भारी तबाही ला चुकी है. अब मौसम विभाग ने अगले सात दिनों तक लगातार बारिश का अलर्ट जारी किया है. 22 से 25 अगस्त के बीच भूस्खलन और बाढ़ का खतरा और बढ़ सकता है.

कल का मौसम पंजाब, हरियाणा और राजस्थान

पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में 22 और 23 अगस्त को मूसलाधार बारिश का अनुमान है. पश्चिमी राजस्थान में 23-24 अगस्त को भारी बारिश की संभावना है.

कल का मौसम महाराष्ट्र

भारतीय मौसम विभाग ने कल मुंबई और महाराष्ट्र के कुछ अन्य जिलों में भारी बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की चेतावनी जारी की है. निवासियों को सलाह दी गई है कि वे घर के अंदर ही रहें और निचले या बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाने से बचें. ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

कल का मौसम गुजरात

गुजरात में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है. पिछले कुछ दिनों से गुजरात के कुछ इलाकों में सामान्य से लेकर भारी बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने अगले सात दिनों तक गुजरात में सामान्य से लेकर बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है. एक-दो नहीं, बल्कि पांच सिस्टम इस समय सक्रिय हैं जो गुजरात में बारिश लाएंगे, जिससे राज्य में भारी बारिश की संभावना है.