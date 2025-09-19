Kal Ka Mausam, 20 September: उत्तर भारत में लौटेगी उमस, इन राज्यों में होगी बारिश 

Representational Image | PTI

Kal Ka Mausam, 20 September: देशभर में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. मानसून की वापसी शुरू हो गई है, लेकिन इसके साथ ही अलग-अलग राज्यों में मौसम का मिजाज भी अलग है. कहीं बारिश और ठंडी हवाओं से राहत है, तो कहीं उमस भरी गर्मी परेशान कर रही है. मानसून लौटने के साथ ही उत्तर भारत में उमस भरी गर्मी परेशान कर सकती है. वहीं अगले कुछ दिनों तक पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. मौसम विभाग (IMD) ने कई राज्यों के लिए अलग-अलग पूर्वानुमान जारी किए हैं. आइए, राज्यवार जानें कि कल यानी 20 सितंबर को आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा.

कल का मौसम दिल्ली-NCR

दिल्ली और आसपास के एनसीआर क्षेत्र में मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. 20 सितंबर को आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा, हालांकि कुछ जगहों पर हल्के बादल छाए रह सकते हैं. 22 सितंबर तक बारिश की संभावना नहीं है. दिन के समय उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है.

कल का मौसम उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ रहा है. 20 और 21 सितंबर को पश्चिमी यूपी में मौसम साफ रहने का अनुमान है. वहीं, पूर्वी यूपी में कहीं-कहीं हल्की बारिश के आसार बने रहेंगे. उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करेगी.

कल का मौसम बिहार

बिहार के कई इलाकों में आज हल्की बारिश दर्ज की गई. 20 सितंबर और 23-24 सितंबर को हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. हालांकि, लगातार बढ़ रही उमस अगले कुछ दिनों तक लोगों को परेशान करती रहेगी.

कल का मौसम उत्तराखंड

उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश और बादल फटने जैसी घटनाओं का खतरा बना हुआ है. 20 सितंबर को उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश, जबकि शनिवार को भी हल्की बारिश की संभावना है.

कल का मौसम हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है.

कल का मौसम पूर्वोत्तर भारत

अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 23 सितंबर तक भारी बारिश के आसार हैं. इन राज्यों में नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

कल का मौसम महाराष्ट्र

मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भारी बारिश हो सकती है. मुंबई और पुणे जैसे शहरों में रुक-रुककर बारिश होने की संभावना है. यह बारिश कृषि गतिविधियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन शहरी इलाकों में ट्रैफिक जाम और जलभराव की समस्या खड़ी कर सकती है.

कल का मौसम गुजरात

गुजरात में मानसून विदा होने वाला है. मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों तक गरज के साथ भारी बारिश का अनुमान जताया है. यह पूर्वानुमान चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के सक्रिय होने के कारण लगाया गया है. पांच दिनों तक 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी.

कल का मौसम पूर्वी भारत

उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में 19–20 सितंबर को भारी से बेहद भारी बारिश की संभावना है. तटीय इलाकों में मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है.