मदुरै में ऐतिहासिक गेट गिरने से JCB ड्राइवर की मौत, ठेकेदार गंभीर रूप से घायल

मदुरै, तमिलनाडु: बुधवार रात तमिलनाडु के मदुरै स्थित प्रसिद्ध मट्टुथवानी बस स्टैंड के ऐतिहासिक आर्च (गेट) को गिराने के दौरान बड़ा हादसा हो गया. इस दुर्घटना में एक जेसीबी चालक की मौत हो गई, जबकि ठेकेदार गंभीर रूप से घायल हो गया. 1981 में एमजी रामचंद्रन (MGR) के शासनकाल के दौरान बने इस ऐतिहासिक आर्च को 5वें विश्व तमिल सम्मेलन की याद में बनाया गया था. लेकिन सड़क चौड़ीकरण के कारण यह आर्च बाधा बन गया था, जिसके चलते मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने इसे गिराने का आदेश दिया था.

बुधवार रात जब जेसीबी की मदद से आर्च को गिराने का काम शुरू हुआ, तो अचानक एक स्तंभ टूटकर गिर गया और जेसीबी ऑपरेटर उसके नीचे दब गया. इस हादसे में जेसीबी चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ठेकेदार गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे तुरंत गवर्नमेंट राजाजी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

दमकल एवं बचाव विभाग के अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और मलबे से जेसीबी चालक के शव को बाहर निकाला. गंभीर रूप से घायल ठेकेदार को अस्पताल भेज दिया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है. यह हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, और अब इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

