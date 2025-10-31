Jaipur Resort Fire: जयपुर के रिसॉर्ट में लगी आग, टेंट जलकर राख, बाल-बाल बचे पर्यटक

Lucknow hospital fire (Photo- Pixabay)

जयपुर, 31 अक्टूबर : विश्व प्रसिद्ध सैम सैंड ड्यून्स (The World Famous Sam Sand Dunes) के पास एक रिसॉर्ट में गुरुवार देर रात भीषण आग (Fire) लग गई. उस समय तेज हवाएं चल रही थीं, इसलिए आग तेजी से फैलने लगी और कुछ ही मिनटों में आधा दर्जन लग्जरी टेंट जल गए. घटना उस समय हुई जब रिसॉर्ट में कई देशी-विदेशी पर्यटक रुके हुए थे. हालांकि, कर्मचारियों के त्वरित प्रयास के कारण सभी मेहमानों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. आग देख कर पर्यटकों और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ.

सूचना मिलने पर पुलिस थाना प्रभारी एक टीम के साथ मौके पर पहुंचे. स्थानीय निवासियों और रिसॉर्ट कर्मचारियों की मदद से लगभग एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया. इस दौरान, टेंट के अंदर रखा फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य सामान पूरी तरह से नष्ट हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रेगिस्तान में रात में तेज हवाओं के कारण आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया, जो तेजी से पूरे कैंप क्षेत्र में फैल गई.

स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग के पहुंचने से पहले ही पानी के टैंकरों, रेत और अन्य उपलब्ध संसाधनों से आग बुझा ली. पुलिस सूत्रों के अनुसार, जब आग लगी, तब रिसॉर्ट में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था. पर्यटक खुले प्रांगण में लोक संगीत और नृत्य का प्रदर्शन देख रहे थे, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि उस समय ज्यादातर मेहमान अपने टेंट के बाहर थे. पांच टेंट पूरी तरह जलकर खाक हो गए, जबकि दो-तीन अन्य को आंशिक नुकसान पहुंचा. प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी होगी, हालांकि सही कारण की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है. पुलिस ने आगे की जांच के लिए एफएसएल टीम को बुलाया है और कुल नुकसान का आकलन अभी चल रहा है. यह घटना सैम सैंड ड्यून्स क्षेत्र में संचालित लगभग 150 रिसॉर्ट्स और कैंपों के सामने आने वाली अग्नि सुरक्षा चुनौतियों की याद दिलाती है.