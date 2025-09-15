VIDEO: क्या आपके घर में रखा Paneer असली है? Noida Police ने जेवर टोल प्लाजा पर मारा छापा, 1150 Kg नकली पनीर की जब्त

Photo- @Benarasiyaa/X

Noida Fake Paneer Recovered: यूपी के ग्रेटर नोएडा में खाद्य सुरक्षा विभाग (Food Safety Department) ने 1150 किलो मिलावटी पनीर जब्त किया है. यह कार्रवाई जेवर थाना पुलिस के सहयोग शुक्रवार देर रात की गई. जांच टीम ने छोटा टोल प्लाजा (Jewar Toll Plaza) पर एक संदिग्ध वाहन की चेकिंग की गई. खाद्य सुरक्षा अधिकारी रविंद्र नाथ वर्मा ने मौके पर ही वाहन की तलाशी ली. जांच में पाया गया कि पनीर पूरी तरह से खराब था. तुरंत एक नमूना लिया गया और बाकी सामान नष्ट कर दिया गया. बताया जा रहा है कि इस पनीर (Noida Nakli Paneer) को दिल्ली ले जाकर बाजार में बेचने का प्लान था.

1150 किलो नकली पनीर बरामद

The amount of adulterated dairy products that is being pushed in Delhi/NCR from West UP has reached a very alarming level. Food department in Noida recently intercepted 1150 kgs of adulterated paneer being transported to NCR/Delhi from a factory in Bulandshahr, UP. It was seized… pic.twitter.com/8nTrQQyxrR — Piyush Rai (@Benarasiyaa) September 13, 2025

आरोपी है बुलंदशहर का डेयरी मालिक

जांच में पता चला कि जब्त किया गया पनीर बुलंदशहर (Bulandshahr News) के तलेसरा गांव के एक डेयरी मालिक लोकेंद्र सिंह का है. विभाग का कहना है कि इस अवैध कारोबार के जरिए लोगों के स्वास्थ्य से सीधे तौर पर खिलवाड़ किया जा रहा था.

डीएम के आदेश पर की गई कार्रवाई

गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी (DM Gautam Buddha Nagar) के आदेश पर यह कार्रवाई की गई. अधिकारियों ने साफ कहा कि ऐसा कारोबार करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. विभाग ने यह भी अपील की है कि अगर किसी को कहीं भी नकली या संदिग्ध खाद्य पदार्थों की जानकारी मिले, तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें.

स्वास्थ्य के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़

यह कार्रवाई न केवल मिलावटखोरों के खिलाफ एक कड़ा संदेश है, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति सरकार की गंभीरता को भी दर्शाती है.