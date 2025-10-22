Weather Update: भारी बारिश की चेतावनी के बीट पुडुचेरी में स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी, लोगों से अपील
(Photo Credits Twitter)

पुडुचेरी, 22 अक्टूबर : भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा जारी भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर पुडुचेरी सरकार (Puducherry Government) ने बुधवार को पुडुचेरी और कराईकल क्षेत्रों के सभी शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश घोषित कर दिया है. गृह एवं शिक्षा मंत्री ए. नमस्सिवयम ने घोषणा की कि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर दोनों क्षेत्रों के सभी सरकारी और निजी स्कूल तथा कॉलेज बंद रहेंगे. क्षेत्र में उत्तर-पूर्वी मानसून के तेज होने से सोमवार रात से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण अधिकारियों ने निवासियों से अनावश्यक यात्रा से बचने का आग्रह करते हुए परामर्श जारी किया है, जिसमें विशेष रूप से निचले और बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है.

मंत्री ने कहा कि संस्थानों को पुनः खोलने के संबंध में आगे की जानकारी मौसम की स्थिति पर निर्भर करेगी. इस बीच, इसी तरह की चेतावनी के बाद तमिलनाडु के कई तटीय जिलों ने भी बुधवार को शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश घोषित कर दिया है. चेन्नई में केवल स्कूल सरकारी और निजी दोनों बंद रहेंगे, जबकि चेंगलपट्टू, विल्लुपुरम, तंजावुर, कल्लाकुरिची, मयिलादुथुराई, कुड्डालोर और तिरुवल्लूर जिलों में एहतियात के तौर पर स्कूल और कॉलेज दोनों को बंद करने का आदेश दिया गया है. यह भी पढ़ें : Tamilnadu Heavy Rain: तमिलनाडु में भारी बारिश, मौसम विभाग ने 11 जिलों में जारी किया ऑरेंज अलर्ट

आईएमडी ने विल्लुपुरम, कुड्डालोर, मयिलादुथुराई, नागपट्टिनम, तिरुवरूर, तंजावुर, पुदुकोट्टई, रामनाथपुरम और कराईकल (केंद्र शासित प्रदेश) के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें बहुत भारी से अत्यधिक भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है. चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लूर, चेंगलपट्टू, कल्लाकुरिची, पेरम्बलुर, अरियालुर, थूथुकुडी, तिरुनेलवेली और कन्नियाकुमारी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें अगले 48 घंटों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. आईएमडी के अनुसार, मंगलवार सुबह करीब 5:30 बजे बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम में बना गहरा दबाव अगले 24 घंटों में और तीव्र होने की उम्मीद है.

यह प्रणाली पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों की ओर बढ़ रही है तथा तमिलनाडु-आंध्र तटरेखा के बीच पहुंचने से पहले यह कम दबाव वाले क्षेत्र में तब्दील हो सकती है. तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों पर 45-55 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जो बढ़कर 65 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं. खराब हालात के कारण मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है.

जिला प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है और तटीय इलाकों में आपदा प्रतिक्रिया दल तैनात किए गए हैं. तमिलनाडु राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (टीएनएसडीएमए) ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे राहत शिविरों का संचालन सुनिश्चित करें और संभावित बाढ़ और बिजली आपूर्ति बाधित होने की स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराएं. अधिकारियों ने संवेदनशील क्षेत्रों के निवासियों से आग्रह किया है कि वे घरों के अंदर ही रहें तथा मौसम संबंधी सलाह का सख्ती से पालन करें, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के ऊपर गहरा दबाव लगातार बढ़ रहा है.