Traffic Advisory For Eid-e-Milad: मुंबई में ईद-मिलादुन्नबी को लेकर जुलूस, जाम से बचना है तो मुंबई ट्रैफिक पुलिस की जारी एड्वाइजरी को करें फॉलो

(Photo Credits TW/ANI)

Traffic Advisory For Eid-e-Milad: ईद- मिलादुन्नबी 5 सितंबर को देशभर में मनाया गया, लेकिन मुंबई में गणेश उत्सव के मद्देनजर मुस्लिम समुदाय ने 8 सितंबर को जुलूस निकालने का फैसला किया है, ताकि दोनों समुदायों के बीच शांति बनी रहे और मुंबई पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था में कोई परेशानी न हो। इसी फैसले के तहत मुस्लिम समुदाय के लोग आज मुंबई में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस निकाल रहे हैं.

जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एड्वाइजरी फॉलो करें

मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने पिछले हफ्ते ही 8 सितंबर को मुंबई के उपनगर और पूर्वी उपनगरों, खासकर मानखुर्द और घाटकोपर क्षेत्रों में जुलूस को लेकर ट्रैफिक एड्वाइजरी जारी की है। यदि आप इन इलाकों में यात्रा कर रहे हैं और जाम से बचना चाहते हैं, तो मुंबई ट्रैफिक पुलिस की एड्वाइजरी का पालन करके ट्रैफिक से बच सकते हैं. यह भी पढ़े: Eid-e-Milad Holiday: महाराष्ट्र में ईद-ए-मिलाद की छुट्टी बदली, अब 5 नहीं, 8 सितंबर को रहेगा हॉलिडे

घाटकोपर-मानखुर्द लिंक रोड पर भारी यातायात की संभावना

मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने अपनी एड्वाइजरी में बताया कि 8 सितंबर, यानी आज, घाटकोपर-मानखुर्द लिंक रोड पर भारी यातायात की संभावना है. इस दौरान जुलूस में बाइक और अन्य वाहनों के साथ-साथ भारी संख्या में लोग शामिल होंगे. ऐसे में इन रूट्स का इस्तेमाल करने से बचें.

यातायात प्रतिबंध

भारी वाहनों पर प्रतिबंध : छेदा नगर जंक्शन से मंखुर्द टी जंक्शन तक भारी वाहनों (ईद-ए-मिलाद जुलूस के वाहनों और BEST बसों को छोड़कर) पर प्रतिबंध रहेगा.

हल्के वाहनों के लिए : घाटकोपर-मंखुर्द लिंक रोड पर फ्लाईओवर का उपयोग करना अनिवार्य होगा.

पार्किंग प्रतिबंध : निम्नलिखित सड़कों पर पार्किंग की अनुमति नहीं होगी: घाटकोपर-मंखुर्द लिंक रोड (छेदा नगर से मंखुर्द टी जंक्शन तक) मधुकर कदम मार्ग पी.एल. लोखंडे मार्ग



यातायात डायवर्जन

छेदा नगर से वाशी की ओर जाने वाले वाहन : पूर्वी एक्सप्रेस राजमार्ग (ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे) से उमरशी बप्पा जंक्शन और वी.एन. पुरव मार्ग का उपयोग करें.

मंखुर्द टी जंक्शन से घाटकोपर या विक्रोली की ओर जाने वाले वाहन: वी.एन. पुरव मार्ग और उमरशी बप्पा जंक्शन का उपयोग करें

घाटकोपर से विक्रोली के बीच जुलूस

घाटकोपर से विक्रोली के बीच ईद-ए-मिलाद का जूलूस दोपहर 1 बजे से जामा मस्जिद, चिराग नगर लेन, घाटकोपर (पश्चिम) से शुरू होगा और आनंदगढ़ जंक्शन, पार्कसाइट, विक्रोली (पश्चिम) पर समाप्त होगा. नोटिफिकेशन के अनुसार, इस जुलूस में लगभग 25,000 प्रतिभागी और 100 से अधिक वाहन शामिल होने की उम्मीद है.

प्रभावित सड़कें

एल.बी.एस. मार्ग: चिराग नगर, घाटकोपर से गुलाटी पेट्रोल पंप, विक्रोली तक.

प्रीमियर जंक्शन से गांधी नगर जंक्शन (पवई): भारी वाहनों (निजी बसों, एसटी बसों, और BEST बसों को छोड़कर) के लिए प्रवेश निषेध. आपातकालीन वाहनों को छूट दी गई है.

डायवर्जन मार्ग

कुर्ला से घाटकोपर/विक्रोली की ओर जाने वाले भारी वाहन: प्रीमियर जंक्शन से सांताक्रूज-चेंबूर लिंक रोड के रास्ते कुर्ला डिपो की ओर डायवर्ट किए जाएंगे.

कमानी जंक्शन का यातायात: नौपाड़ा जंक्शन की ओर डायवर्ट किया जाएगा.

पवई (गांधी नगर जंक्शन) से दक्षिण मुंबई की ओर जाने वाले वाहन: जोगेश्वरी-विक्रोली लिंक रोड (JVLR) के रास्ते डायवर्ट होंगे.

श्रेयस जंक्शन और सावित्रीबाई फुले जंक्शन के पास के वाहन: पूर्वी एक्सप्रेस राजमार्ग और पंतनगर की ओर डायवर्ट किए जाएंगे.