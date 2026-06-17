PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त कब आएगी, जानें ताजा अपडेट और घर बैठे ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

PM Kisan Yojana

PM Kisan Yojana 23rd Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है. केंद्र सरकार ने अगली किस्त जारी करने की आधिकारिक तारीख की घोषणा कर दी है. आगामी 20 जून 2026 को पात्र किसानों के बैंक खातों में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से 2,000 रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी.

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से देशव्यापी स्तर पर इस किस्त को जारी करेंगे. खरीफ फसलों की बुवाई के ऐन वक्त पर मिलने वाली यह आर्थिक सहायता किसानों के लिए खेती से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में काफी मददगार साबित होगी. इससे पहले योजना की 22वीं किस्त बीते 13 मार्च 2026 को असम के गुवाहाटी से जारी की गई थी. यह भी पढ़े: PM Kisan Yojana Update: पीएम किसान योजना की जून-जुलाई महीने में आ सकती है 23वीं किस्त, लेकिन इन 3 कामों के बिना रुक सकता है पैसा, जल्द पूरी करें प्रक्रिया

किन किसानों के अटक सकते हैं पैसे?

सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं लाभार्थियों को 23वीं किस्त का लाभ मिलेगा जिन्होंने अपनी अनिवार्य प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं. इस बार जिन किसानों ने अभी तक अपना e-KYC सत्यापन पूरा नहीं किया है, उनकी किस्त रोकी जा सकती है. इसके अलावा, बैंक खाते का आधार से लिंक्ड (Seeded) होना और भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन (Land Pooling) होना भी बेहद जरूरी है.

साथ ही, सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक सभी लाभार्थियों के लिए 'फार्मर आईडी' (Farmer ID) बनवाना अनिवार्य किया जा रहा है. हालांकि, फार्मर आईडी बनवाने के लिए आखिरी तारीख 30 जून 2026 तय की गई है, जिससे उम्मीद है कि इस किस्त में बिना आईडी वाले पात्र किसानों को अस्थायी राहत मिल सकती है.

लाभार्थी सूची में अपना नाम कैसे चेक करें?

यदि आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि 20 जून को आपके खाते में पैसे आएंगे या नहीं, तो आप पीएम किसान के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने गांव की लाभार्थी सूची (Beneficiary List) में अपना नाम चेक कर सकते हैं. इसकी प्रक्रिया बेहद सरल है.

स्टेप 1: सबसे पहले पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: होमपेज पर 'Farmers Corner' सेक्शन के तहत Beneficiary List के विकल्प पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा. वहां ड्रॉप-डाउन मेनू से अपने राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव का नाम चुनें.

स्टेप 4: सभी विवरण दर्ज करने के बाद Get Report बटन पर क्लिक करें. आपके सामने आपके पूरे गांव के लाभार्थियों की सूची आ जाएगी, जिसमें आप अपना नाम देख सकते हैं.

अपने आवेदन का स्टेटस जानने का तरीका

अगर आप अपने व्यक्तिगत खाते का स्टेटस देखना चाहते हैं कि आपकी किस्त का भुगतान किस चरण में है, तो आप पोर्टल पर मौजूद Know Your Status विकल्प का उपयोग कर सकते हैं.

इसके लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड दर्ज कर 'Get OTP' पर क्लिक करना होगा. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक वन-टाइम पासवर्ड (OTP) आएगा, जिसे दर्ज करते ही आपके खाते की पूरी जानकारी जैसे ई-केवाईसी की स्थिति, आधार सीडिंग और पिछली किस्तों का विवरण सामने आ जाएगा. यदि आपके स्टेटस में सब कुछ सही (Active) दिखाई दे रहा है, तो 20 जून को 2,000 रुपये की सम्मान राशि आपके खाते में सुरक्षित पहुंच जाएगी.