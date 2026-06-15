PM Kisan Yojana Update: पीएम किसान योजना की जून-जुलाई महीने में आ सकती है 23वीं किस्त, लेकिन इन 3 कामों के बिना रुक सकता है पैसा, जल्द पूरी करें प्रक्रिया

PM Kisan Yojana

PM Kisan Yojana Update: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना के तहत अगली किस्त का इंतजार कर रहे देश के करीब 9.5 करोड़ किसान परिवारों के लिए महत्वपूर्ण प्रशासनिक अपडेट है. सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष की पहली और योजना की 23वीं किस्त जून से जुलाई 2026 के बीच जारी किए जाने की उम्मीद है. हालांकि, कृषि मंत्रालय के नियमों के अनुसार, जिन लाभार्थियों ने अपने खाते से जुड़े अनिवार्य तकनीकी वेरिफिकेशन पूरे नहीं किए हैं, उन्हें ₹2,000 की इस किस्त से वंचित होना पड़ सकता है.

इस अवधि में जारी हो सकती है 23वीं किस्त

पीएम किसान योजना के स्थापित चार महीने के चक्र (Installment Cycle) के अनुसार, साल की पहली किस्त अप्रैल से जुलाई के बीच जारी की जाती है. इससे पहले सरकार ने 22वीं किस्त 13 मार्च 2026 को असम के गुवाहाटी से सीधे डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के जरिए ट्रांसफर की थी. हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक 23वीं किस्त की सटीक तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन पिछले वर्षों के पैटर्न को देखते हुए इसे जून के आखिरी हफ्ते या जुलाई में जारी किया जा सकता है.

इन 3 अनिवार्य कार्यों को करना है जरूरी

अधिकारियों के मुताबिक, पारदर्शिता बनाए रखने और केवल वास्तविक भूमिधारक किसानों तक लाभ पहुंचाने के लिए तीन मुख्य कार्यों को अनिवार्य कर दिया गया है. इन्हें पूरा न करने पर लाभार्थी सूची में नाम होने के बावजूद भुगतान रुक जाएगा.

अनिवार्य ई-केवाईसी (e-KYC): सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है. किसान पीएम किसान पोर्टल (pmkisan.gov.in) पर जाकर ओटीपी के जरिए या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर बायोमेट्रिक के जरिए इसे मुफ्त में पूरा कर सकते हैं.

भू-सत्यापन (Land Seeding): किसानों के मौजूदा भूमि रिकॉर्ड का सरकारी पोर्टल पर अपडेट होना जरूरी है. यदि किसी किसान का लैंड सीडिंग स्टेटस 'No' दिखा रहा है, तो उन्हें अपने स्थानीय राजस्व अधिकारी (लेखपाल या पटवारी) से मिलकर इसे तुरंत सही करवाना होगा.

बैंक खाते का आधार और NPCI से लिंक होना: सहायता राशि केवल उसी बैंक खाते में भेजी जाती है जो आधार से जुड़ा हो और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) से मैप हो. केवल सामान्य बैंक-आधार लिंक होना इसके लिए पर्याप्त नहीं है.

14 राज्यों के लिए 'फार्मर आईडी' अनिवार्य

योजना से जुड़ी एक नई व्यवस्था के तहत उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात सहित 14 चिन्हित राज्यों के किसानों के लिए पोर्टल पर अपनी विशिष्ट 'फार्मर आईडी' (Farmer ID) दर्ज कराना भी आवश्यक कर दिया गया है. इन राज्यों के किसानों को सलाह दी गई है कि वे राज्य के कृषि पोर्टल या जनसेवा केंद्र के माध्यम से अपनी आईडी जनरेट कर लें ताकि किस्त जारी होने में कोई तकनीकी बाधा न आए.

ऐसे चेक करें अपना लाभार्थी स्टेटस

किसान अपने मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए आसानी से जांच सकते हैं कि उन्हें 23वीं किस्त मिलेगी या नहीं. इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं और 'Know Your Status' विकल्प पर क्लिक करें. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद मोबाइल पर मिले ओटीपी को भरें. स्क्रीन पर पात्रता विवरण के साथ ई-केवाईसी, लैंड सीडिंग और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग का स्टेटस दिखाई दे जाएगा. यदि इन तीनों के आगे 'Yes' लिखा है, तो किस्त सुरक्षित रूप से खाते में आ जाएगी.