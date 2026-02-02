Mumbai Local Train Update: वेस्टर्न रेलवे का फैसला, शब-ए-बरात पर 3 और 4 फरवरी की रात चलाएगा दो विशेष स्पेशल ट्रेनें
(Photo Credits WC)

मुंबई, 2 फरवरी. शब-ए-बरात के पवित्र अवसर पर मुंबईकरों की सुविधा के लिए पश्चिम रेलवे (Western Railway) ने विशेष रात्रिकालीन लोकल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है. 3 और 4 फरवरी 2026 की दरमियानी रात को यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के लिए चर्चगेट और विरार के बीच दो 'स्पेशल स्लो लोकल' ट्रेनें संचालित की जाएंगी. यह कदम विशेष रूप से उन श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए उठाया गया है जो देर रात तक प्रार्थनाओं और धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होते हैं. यह भी पढ़े:  Shab-E-Barat 2026: भारत में 3 फरवरी को मनाई जाएगी शब-ए-बरात, जानें ‘माफी की रात’ का महत्व और इबादत का तरीका

विशेष ट्रेनों की समय सारणी (Timings)

पश्चिम रेलवे द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, ये ट्रेनें दोनों दिशाओं में चलेंगी और सभी उपनगरीय स्टेशनों पर रुकेंगी.

  • चर्चगेट से विरार (स्पेशल-1): यह ट्रेन 4 फरवरी को तड़के 2:35 बजे चर्चगेट से प्रस्थान करेगी और 4:15 बजे विरार पहुंचेगी.

  • विरार से चर्चगेट (स्पेशल-2): वापसी की यह ट्रेन विरार से रात 1:42 बजे रवाना होगी और तड़के 3:22 बजे चर्चगेट पहुंचेगी.

यात्रियों के लिए सुविधाजनक सफर

ये विशेष ट्रेनें 'धीमी' (Slow) श्रेणी की होंगी, जिसका अर्थ है कि ये चर्चगेट और विरार के बीच आने वाले सभी स्टेशनों पर रुकेंगी. इससे न केवल धार्मिक स्थलों पर जाने वाले लोगों को मदद मिलेगी, बल्कि उन सामान्य यात्रियों को भी सुविधा होगी जिन्हें रात के समय लंबी दूरी का सफर करना पड़ता है.

पृष्ठभूमि और महत्व

शब-ए-बरात, जिसे 'क्षमा की रात' भी कहा जाता है, मुस्लिम समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है. इस रात बड़ी संख्या में श्रद्धालु मस्जिदों और कब्रिस्तानों में जाकर इबादत करते हैं. मुंबई जैसे महानगर में, जहां लोग दूर-दराज के इलाकों से दक्षिण मुंबई और अन्य महत्वपूर्ण केंद्रों तक जाते हैं, परिवहन व्यवस्था बनाए रखना एक चुनौती होती है. पश्चिम रेलवे पिछले कई वर्षों से इस अवसर पर विशेष सेवाएं प्रदान करता रहा है ताकि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुचारू बनी रहे.

सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन

रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा करें और सुरक्षा नियमों का पालन करें. स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) के जवानों की तैनाती की जा सकती है.