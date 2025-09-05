JITF Infralogistics Share Price: JITF इंफ्रा के शेयर में तूफानी तेजी, निवेशक हुए मालामाल, 20% चढ़कर लगा अपर सर्किट

Why JITF Infra Share Price Rising: आज शेयर बाजार में जहां एक तरफ सुस्ती का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ JITF इंफ्रालॉजिस्टिक्स लिमिटेड (JITF Infralogistics Ltd) के शेयर ने रॉकेट की तरह उड़ान भरी. कंपनी का शेयर आज 19.99% की ज़बरदस्त छलांग लगाकर ₹406.55 पर बंद हुआ. यह इतनी बड़ी तेज़ी थी कि शेयर पर अपर सर्किट लग गया. इसका मतलब है कि आज यह शेयर इससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं सकता था.

यह लगातार पांचवां दिन है जब JITF इंफ्रा के शेयर में तेज़ी देखी गई है, जिससे इसके निवेशकों के चेहरे खिल उठे हैं.

आज की तेज़ी के मुख्य कारण:

ज़बरदस्त खरीदारी: आज बाज़ार खुलते ही निवेशकों में इस शेयर को खरीदने की होड़ मच गई. भारी खरीदारी के चलते शेयर ने पिछले दिन के मुकाबले लगभग 20% की बढ़त हासिल की, जबकि सेंसेक्स में 0.32% की गिरावट दर्ज की गई. सेक्टर का किंग बना: JITF इंफ्रा ने न सिर्फ़ अच्छा प्रदर्शन किया, बल्कि अपने सेक्टर की बाकी कंपनियों को भी काफ़ी पीछे छोड़ दिया. इसने अपने सेक्टर से 19.37% बेहतर प्रदर्शन किया. अपर सर्किट पर हुआ बंद: भारी डिमांड के कारण शेयर अपनी अधिकतम सीमा यानी ₹406.55 के अपर सर्किट पर पहुँच गया और वहीं बंद हुआ. उतार-चढ़ाव भरा दिन: दिलचस्प बात यह है कि दिन की शुरुआत में शेयर थोड़ी गिरावट के साथ खुला था और ₹327.9 के निचले स्तर तक गया. लेकिन इसके बाद खरीदारों ने कमान संभाली और इसे दिन के उच्चतम स्तर पर पहुँचा दिया.

इस भरोसे के पीछे क्या हो सकता है?

निवेशक आखिर इस कंपनी पर इतना भरोसा क्यों दिखा रहे हैं? इसके कुछ संभावित कारण हो सकते हैं:

लंबी अवधि में शानदार रिटर्न: भले ही इस साल शेयर का प्रदर्शन बहुत अच्छा न रहा हो, लेकिन पिछले 3 सालों में इसने 176.22% और 5 सालों में 5667.38% का अविश्वसनीय रिटर्न दिया है. यह दिखाता है कि कंपनी में लंबी अवधि के लिए दम है.

निवेशकों के लिए ज़रूरी सलाह

यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि शेयर बाज़ार में पिछला प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं होता. किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले अपनी पूरी रिसर्च और विश्लेषण करना बेहद ज़रूरी है.

Q1. JITF इंफ्रा का शेयर आज इतना क्यों बढ़ा? A1. इसके कई कारण हैं, जैसे- निवेशकों द्वारा ज़बरदस्त खरीदारी, कंपनी का अपने सेक्टर में बेहतरीन प्रदर्शन, और सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर दिए जा रहे ध्यान से बना सकारात्मक माहौल.

Q2. शेयर बाज़ार में 'अपर सर्किट' का क्या मतलब होता है? A2. अपर सर्किट किसी भी शेयर की एक दिन की अधिकतम मूल्य सीमा होती है. जब कोई शेयर बहुत तेज़ी से बढ़ता है, तो बाज़ार को स्थिर रखने के लिए उस पर एक लिमिट लग जाती है, जिसके बाद उस दिन वह शेयर उससे ज़्यादा महंगा नहीं हो सकता.

Q3. क्या अभी JITF इंफ्रा का शेयर खरीदना चाहिए? A3. कंपनी ने लंबी अवधि में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है और आज भी मज़बूत प्रदर्शन किया है. लेकिन, शेयर बाज़ार में पिछला प्रदर्शन भविष्य की गारंटी नहीं होता. यह कोई निवेश की सलाह नहीं है, कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी रिसर्च करें या किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह लें.

Q4. JITF इंफ्रालॉजिस्टिक्स कंपनी क्या काम करती है? A4. यह कंपनी मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े क्षेत्रों में काम करती है, जैसे - जल प्रबंधन, कूड़ा प्रबंधन (waste management), और बिजली उत्पादन.