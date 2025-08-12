Rajasthan Police Recruitment 2025: युवाओं के लिए खुशखबरी! राजस्थान पुलिस विभाग में 1015 पदों पर बंपर भर्ती, ऐसे करें अप्लाई

Government Jobs 2025

Rajasthan Police Recruitment 2025: राजस्थान में पुलिस विभाग में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर है. राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (RPSC) ने उप-निरीक्षक (SI) और प्लाटून कमांडर के कुल 1015 पदों पर भर्ती की घोषणा की है. इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और उम्मीदवार 8 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन कैसे करें?

इच्छुक उम्मीदवार RPSC की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in या SSO पोर्टल sso.rajasthan.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है, और उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से पहले आवेदन पूरा कर लें.

पदों का डिटेल्स

उप निरीक्षक (AP): 896 पद

उप निरीक्षक (AP) सहरिया: 4 पद

उप निरीक्षक (AP) अनुसूचित क्षेत्र: 25 पद

उप निरीक्षक (IB): 26 पद

प्लाटून कमांडर (RAC): 64 पद

आवेदन के लिए जरूरी डिटेल्स:

शैक्षिक योग्यता: उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा, देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति की समझ होना भी आवश्यक है. आयु सीमा: न्यूनतम आयु: 20 वर्ष

अधिकतम आयु: 25 वर्ष

आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर की जाएगी।

आवेदन प्रक्रिया:

उम्मीदवारों को आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट या एसएसओ पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा.

आवेदन के दौरान सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें.

आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन प्रक्रिया पूरी करें.

यह एक शानदार अवसर है उन युवाओं के लिए जो राजस्थान पुलिस में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं. जल्दी से आवेदन करें और इस सुनहरे मौके का फायदा उठाएं!