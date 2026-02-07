8वां वेतन आयोग: कैसे कैलकुलेट करें अपनी नई बेसिक सैलरी? जानें फिटमेंट फैक्टर और गणना का पूरा तरीका

8th Pay Commission Calculator: 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही देश के लगभग 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों का ध्यान अब 8वें वेतन आयोग पर केंद्रित है. हालांकि 1 फरवरी को पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026 में इसके लिए अलग से फंड का आवंटन नहीं दिखा, लेकिन सरकार ने 3 नवंबर 2025 को ही आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी थी. 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने वाली इस नई व्यवस्था के तहत कर्मचारी अब ऑनलाइन कैलकुलेटर के जरिए अपनी भविष्य की आय का अनुमान लगा रहे हैं.

क्या है 8वां वेतन आयोग कैलकुलेटर?

8वां वेतन आयोग कैलकुलेटर एक डिजिटल टूल है, जो फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ते (DA) के विलय (Merger) के आधार पर संशोधित मूल वेतन (Basic Pay) और कुल वेतन (Gross Salary) का अनुमान लगाता है. यह टूल 7वें वेतन आयोग के डेटा का उपयोग कर भविष्य के वेतन ढांचे की एक झलक प्रदान करता है.

सैलरी कैलकुलेट करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

ऑनलाइन कैलकुलेटर का उपयोग कर आप इन 4 चरणों में अपनी संभावित सैलरी जान सकते हैं:

अपना पे-लेवल चुनें: अपनी वर्तमान सैलरी स्लिप देखें और 7वें वेतन आयोग के अनुसार अपना पे-लेवल (जैसे लेवल 1 से 18) चुनें. वर्तमान बेसिक पे दर्ज करें: अपना मौजूदा मूल वेतन (Basic Pay) बॉक्स में भरें. फिटमेंट फैक्टर का चयन करें: यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है. 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था. 8वें वेतन आयोग के लिए विशेषज्ञ 1.92 से लेकर 3.0 तक के अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर का अनुमान लगा रहे हैं. HRA के लिए शहर की श्रेणी: अपने शहर (X, Y या Z श्रेणी) का चुनाव करें ताकि हाउस रेंट अलाउंस की सटीक गणना हो सके. इसके बाद 'Calculate' पर क्लिक करते ही आपके सामने संभावित कुल वेतन आ जाएगा.

'फिटमेंट फैक्टर' और डीए मर्जर का गणित

सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी का मुख्य आधार फिटमेंट फैक्टर होता है. लेबर ब्यूरो के हालिया आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2026 तक महंगाई भत्ता (DA) 60% तक पहुंच चुका है. आमतौर पर जब नया वेतन आयोग लागू होता है, तो मौजूदा DA को मूल वेतन में मिला दिया जाता है और फिर उस पर फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है.

संभावित आंकड़े: यदि कर्मचारी यूनियनों की 3.25 फिटमेंट फैक्टर की मांग मान ली जाती है, तो न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 58,500 रुपये हो सकता है.

कब से लागू होगा नया वेतन और एरियर?

8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. इसका मतलब है कि भले ही नया वेतनमान 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा, लेकिन इसका वास्तविक भुगतान 2027 की शुरुआत में हो सकता है. ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को जनवरी 2026 से लेकर क्रियान्वयन की तारीख तक का पूरा एरियर (Arrears) एकमुश्त मिलेगा.

25 फरवरी 2026 को होने वाली 'नेशनल काउंसिल – जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी' (NC-JCM) की बैठक में फिटमेंट फैक्टर और भत्तों पर महत्वपूर्ण चर्चा होने की उम्मीद है.