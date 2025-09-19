Shurpanakha Dahan Indore (Photo- @anku_chahar/X)

Indore Shurpanakha Dahan: मध्य प्रदेश (MP News) के इंदौर में इस दशहरे पर एक अनोखी परंपरा देखने को मिलेगी. यहां रावण (Ravan Dahan) की जगह "शूर्पणखा दहन" किया जाएगा. आयोजक समूह "पौरुष" ने देश के विभिन्न हिस्सों की 11 महिलाओं की तस्वीरों वाले पोस्टर जारी किए हैं, जिनमें इंदौर की सोनम रघुवंशी (Sonam Raghuvanshi) और मेरठ की मुस्कान (Meerut Mushkan) भी शामिल हैं. इन सभी पर अपने पतियों की हत्या का आरोप है. कार्यक्रम के आयोजक अशोक दशोरा का कहना है कि बुराई केवल पौराणिक पात्रों में ही नहीं, बल्कि समाज में भी कई रूपों में मौजूद है.

उनका मानना ​​है कि हाल के वर्षों में पति-हत्या के मामलों (Husband Murder Cases) में शामिल पत्नियों की संख्या में वृद्धि हुई है, और इसे एक बुराई के रूप में पहचानना और समाज के ध्यान में लाना जरूरी है.

ये भी पढें: Indore Road Accident: इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में ट्रक हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई तीन, 12 घायलों का इलाज जारी

रावण की जगह 'शूर्पणखा' दहन

शूर्पणखा दहन में कौन से नाम होंगे शामिल?

शूर्पणखा की मूर्ति के साथ जिन महिलाओं का जिक्र किया गया है, उनमें मुस्कान (मेरठ), सोनम रघुवंशी (इंदौर), हर्षा (राजस्थान), निकिता सिंघानिया (जौनपुर), सुष्मिता (दिल्ली), रविता (मेरठ), शशि (फिरोजाबाद), सूचना सेठ (बेंगलुरु), हंसा (देवास), चमन उर्फ गुड़िया (मुंबई) और प्रियंका (औरैया) शामिल हैं.

पीड़ित परिवारों को किया गया आमंत्रित

बताया जा रहा है कि सोनम रघुवंशी के पीड़ितों के परिवारों को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है. इस कार्यक्रम के प्रचार के लिए शहर भर में बैनर और पोस्टर लगाए जा रहे हैं. ऑटो-रिक्शा, मैजिक वैन और अन्य वाहनों पर भी पर्चे लगाए गए हैं.

कार्यक्रम का पूरा शेड्यूल देखें

कार्यक्रम की शुरुआत एक भव्य जुलूस के साथ होगी, जो बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहे (Bombay Hospital Chauraha) से शुरू होकर विभिन्न मोहल्लों से होते हुए महालक्ष्मी नगर मेला ग्राउंड (Mahalaxmi Nagar Mela Ground) पहुंचेगा. शाम 6:30 बजे वहां मूर्तियों का दहन किया जाएगा. जुलूस में ढोल-नगाड़ों के साथ शूर्पणखा और उसकी "सेना" की झांकियां भी शामिल होंगी.

लोगों की प्रतिक्रिया

इस अनोखे आयोजन ने शहर में तीखी चर्चा पैदा कर दी है. कुछ लोग इसे सामाजिक बुराइयों पर करारा प्रहार बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि इस तरह महिलाओं को निशाना बनाना विवाद का कारण बन सकता है. फिलहाल, दशहरे की शाम इंदौर में एक अनोखा नजारा देखने को मिलेगा.